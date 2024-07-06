6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

Сегодня, в первую субботу июля, проходят различные мероприятия по случаю Международного дня Днепра, пишет УНН.

Первые письменные свидетельства о Днепре оставил Геродот в своих описаниях Скифии, датированных 450 годом до нашей эры. Древнегреческий историк видел реку полноводной, с чистой и вкусной водой, с множеством рыбы, а берега Днепра описал как плодородные поля и богатые пастбища для скота с высокими травами.

Человеческая деятельность, особенно в ХХ веке, негативно повлияла на экосистему крупнейшей реки Украины.

Особенно сильно экосистема Днепра пострадала в результате Чернобыльской катастрофы и варварского подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Некоторые ученые считают, что Днепр полностью может исчезнуть через 300 лет. Для того, чтобы этого не допустить и было начато сегодняшнее событие. полную гибель Днепра примерно через 300 лет, если не начать принимать меры по его восстановлению уже сегодня.

Свой профессиональный праздник шестого июля отмечают все кардиологи мира.

Кардиология - это одно из важнейших направлений современной медицины. По статистике около 90% всех заболеваний на Земле связаны с работой сердечно-сосудистой системы.

Но, несмотря на новейшие методики лечения, современные технологии, профессионализм кардиологов, к сожалению, именно сердечно-сосудистые заболевания уже много лет являются лидерами по смертности среди людей как на нашей планете, так и непосредственно в Украине.

Ежегодно от них и связанных с ними болезней на Земле умирают до 17 миллионов человек. В Украине эта цифра колеблется в пределах 400-500 тысяч смертей в год.

Также шестое июля считается Днем рождения доллара. Именно в этот день в 1785 году Континентальный конгресс США провозгласил, что именно доллар станет национальной валютой страны. Таким образом Соединенные Штаты стали первой страной в мире, где национальная валюта получила название "доллар".

В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний вид бумажного доллара постоянно менялся. В начале ХХ века на долларах разрешили печатать портреты, но только умерших людей. Свой современный вид доллар получил в 1928 году.

Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню поцелуя. Этот праздник появился в Великобритании в XIX веке, и впоследствии приобрел популярность во многих странах мира.

Поцелуй - это не только удовольствие, но и процесс взаимного повышения иммунитета, ведь во время прикосновения устами от одного к другому передается более 200 видов различных бактерий.

Поцелуй положительно влияет на состояние здоровья человека. Он способствует увеличению пульса и улучшению кровообращения. В результате это повышает общий тонус человека.

В 1981 году возникла наука о поцелуе - филематология.

С 1995 года каждую первую субботу июля отмечается Международный день коооперативов.

Считается, что первый кооператив основали в 1944 году 28 рабочих ткацкой фабрики в Великобритании. Они решили объединить свои финансовые ресурсы для приобретения продуктов питания - сахара, муки, крупы и масла.

Сейчас в кооперативное движение вовлечено около 300 миллионов жителей нашей планеты.

В ночь с шестого на седьмое июля мусульмане встречают Новый год.

Мусульмане ведут летоисчисление от Хиджры, то есть переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман в Медину из Мекки в 622 г. н. э.

Год у мусульман длится меньше на 11-12 дней, чем у христианских народов, а каждые новые сутки наступают после захода солнца, поскольку используется лунный календарь. Поэтому дата начала Нового года является переменной - она совпадает с началом месяца Мухарам и ежегодно определяется по астрономическим расчетам.

Мусульмане не встречают Новый год массовыми мероприятиями. Накануне Нового года вспоминают умерших родственников, а в день его наступления мужчины идут в мечеть слушать проповедь. Так начинается месячный период обязательного строгого поста.

По церковному календарю сегодня день памяти преподобного святого Сисоя Великого.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу и принял монашеский постриг.

Сисой был известен своим аскетизмом, практически все время проводил в молитвах, имел дар исцеления.

Именины шестого июля празднуют Сергей, Анатолий, Валентин, Марта, Ульяна.