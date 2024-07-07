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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня графики отключения света отменены до 16:00

Сегодня графики отключения света отменены до 16:00

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 12:15  •  11987 просмотра

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По информации от Укрэнерго отключения света до 16:00 не предвидятся. В случае изменений ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей.

В воскресенье, 7 июля, отключения света до 16:00 не предвидятся. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали 

По информации от Укрэнерго отключения света до 16:00 НЕ предусматриваются

- говорится в заявлении ДТЭК. 

В случае изменений ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей в своем Telegram-канале.

Напомним

 Министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что с 20 июля заработает программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК на покупку и установку альтернативных источников электричества.

Украина получила более 2,3 тысячи тонн энергетического оборудования после возобновления атак россиян5 июля 2024, 11:33 • 17814 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго
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