Сегодня графики отключения света отменены до 16:00
Киев • УНН
По информации от Укрэнерго отключения света до 16:00 не предвидятся. В случае изменений ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей.
В воскресенье, 7 июля, отключения света до 16:00 не предвидятся. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
По информации от Укрэнерго отключения света до 16:00 НЕ предусматриваются
В случае изменений ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей в своем Telegram-канале.
Напомним
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