Киев • УНН
Украина получила более 2300 тонн энергетического оборудования из 14 стран мира для, в частности, ремонта и восстановления объектов, поврежденных в результате российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.
После возобновления российских атак на энергетическую инфраструктуру Украина получила от партнеров более 2,3 тысячи тонн энергетического оборудования, сообщило в пятницу Минэнергетики, передает УНН.
При координации Минэнерго после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2 335,8 тонн.
Среди полученного оборудования - трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.
Как сообщается, помощь оказали 14 стран: Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.
Как указали в Минэнерго, около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, которые пострадали от вражеских атак.
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