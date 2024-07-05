После возобновления российских атак на энергетическую инфраструктуру Украина получила от партнеров более 2,3 тысячи тонн энергетического оборудования, сообщило в пятницу Минэнергетики, передает УНН.

При координации Минэнерго после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2 335,8 тонн. - говорится в сообщении ведомства.

Среди полученного оборудования - трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.

Как сообщается, помощь оказали 14 стран: Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Как указали в Минэнерго, около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, которые пострадали от вражеских атак.

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года