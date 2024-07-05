5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

Сегодня, пятого июля, отмечается событие посвященное одному из самых эротичных изобретений современной моды - Всемирный день бикини, пишет УНН.

Француз Луи Риар начинал с должности управляющего магазином нижнего белья, который принадлежал его матери. Работа вдохновила Риара стать модельером, и именно ему пришла в голову идея разработать открытый купальник, который произведет революцию в моде.

Риар был еще и неплохим маркетологом. Первого июля 1946 года США провели испытания атомной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини. Модельер справедливо полагал, что разработанный им купальник станет настоящим "взрывом" в мире моды, а потому назвал его бикини и представил широкой публике пятого июля 1946 года.

Первой женщиной, которая надела этот открытый купальник, была француженка Мишелин Бернардини.

Быстрому росту популярности бикини в Европе способствовало то, что эти купальники на пляжах начали носить звезды кино, в частности Бриджит Бардо и Ави Гарднер.

В США бикини стало популярным только в 60-х годах.

Еще пятое июля - это День трудоголика

Цель события привлечение внимания к проблеме трудоголизма, которая захватывает все большее количество взрослых людей.

Большинство населения не считает трудоголизм опасной зависимостью, а общество даже поощряет людей работать сверхурочно. Но ученые доказали, что это пристрастие очень негативно влияет на состояние нервной и сердечно-сосудистой системы, приводя к психическим заболеваниям, ранним инсультам и инфарктам.

Некоторые медики ставят ее на один уровень с алкоголизмом, вырваться из которого самостоятельно очень трудно.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Дня механического карандаша.

Считается, что первые прототипы механических карандашей появились еще в XVI веке. В ХХ веке его конструкция была усовершенствована, а коммерческое производство получило широкое распространение.

Механический карандаш является любимым инструментом среди инженеров, архитекторов, художников и студентов благодаря своей точности, удобству и способности обеспечивать постоянную ширину линии.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Афанасия Афонского, который жил в Византии в Х-ХI веках.

Афанасий получил прекрасное образование, но в какой-то момент решил отойти от светской жизни и принял монашеский постриг.

Именно Афанасий основал первый монастырь на Афоне. Также он разработал много правил жизни и поведения монахов.

Именины сегодня празднуют Афанасий, Сергей, Степан, Анна, Елизавета.