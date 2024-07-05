Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

Поднимать вопрос переименования городов сейчас совсем не уместно. Сейчас надо все усилия направить на поддержку Вооруженных сил Украины. А уже после победы разбираться с названиями населенных пунктов. Такое мнение высказала депутат Броварского городского совета Лидия Сенько в комментарии УНН.

Детали

По ее словам, переименование Броваров в Бровари в любом случае повлечет за собой определенные финансовые затраты. А эти средства лучше направить на поддержку ВСУ.

"Я считаю, что на сегодняшний день не уместно переименовывать. Если это будет сделано, то надо будет менять печати всем предприятиям, на это нужны деньги. Уместно сегодня тратить средства на переименование вместо того, чтобы отдать их ребятам на ВСУ? Закончится война, придет победа и тогда у нас будет нормальная и спокойная жизнь, при которой мы можем изучить историю города и принять взвешенное решение.

Надо время, чтобы изучить вопрос, а не вот так бегом потратить столько денег... А у нас сегодня ребята воюют которым они нужны", - отметила Лидия Сенько.

Она добавила, что в городе проводился опрос и большинство людей высказались, чтобы оставить название Бровары.

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Дополнительно

Депутат Броварского городского совета Николай Зинченко заявил, что регистрация в Верховной Раде постановления о переименовании Броваров в Бровари - это не декоммунизация, а популизм со стороны отдельных политиков для удовлетворения их сомнительных амбиций.

Его коллега, депутат Игорь Кравцов отметил, что переименование создаст дополнительные трудности для руководителей некоторых коммунальных учреждений и некоммерческих предприятий. Часть медицинских работников даже может остаться без зарплаты.

Категорически против изменения названия своего родного города выступают жители Броваров: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия).

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени. К тому же, переименование города повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.