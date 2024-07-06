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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 80 тысяч тонн: очередную партию украинского зерна оккупанты вывезли из Донецкой области

Более 80 тысяч тонн: очередную партию украинского зерна оккупанты вывезли из Донецкой области

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 16:24  •  15437 просмотра

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Оккупанты похитили более 80 000 тонн украинского зерна с временно оккупированной Донецкой области. Центр национального сопротивления призывает предоставлять информацию о таких преступниках для возможности привлечь их к ответственности за свои действия.

Более 80 тысяч тонн украинского зерна враг вывез из временно оккупированной Донецкой области. Это уже новая партия нынешнего урожая зерновых, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, с начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном с ВОТ Украины на россию из порта Мариуполя. 

Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"6 июня 2024, 16:50 • 27731 просмотр

"Кражи украинского хлеба с временно оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборационистов, которые пошли на сотрудничество с врагом. Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте захария джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, которое занимается вывозом украденного украинского зерна", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает предоставлять информацию о таких преступниках для возможности привлечь их к ответственности за свои действия. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
donetskДонецк
khersonХерсон
polshaПольша
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