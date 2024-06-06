Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" делЭксклюзив
Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку
В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС
Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: три человека ранены
Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов
Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"
Популярные
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Еще минус один вражеский корабль": в ГУР сообщили об уничтожении судна врага в акватории Черного моря
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"
В 2023 году в соответствии с системой квот оккупационного режима российские экспортеры экспортировали из захваченной Херсонской области Украины не менее 34 000 тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO
Прогнозируемое потребление Киева на завтра-1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для населения и бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН
Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что в ближайшее время Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики заслушает отчет о работе Национального антикоррупционного бюро Украины.
Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку
Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами: они оперативно будут транспортировать наших пассажиров резервными автобусами.
В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС
Сайты голландских политических партий подверглись DDoS-атакам со стороны пророссийской хакерской группировки HackNeT в первый день выборов в ЕС.
Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС
В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий забронировать 100% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от мобилизации в связи с их важной ролью в спасательных операциях и расчистке завалов после российских атак.
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: три человека ранены
Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, ранив трех человек и повредив жилые дома, хозяйственные постройки, солнечные батареи, линии электропередач и экскаватор.
Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов
Согласно исследованию осведомленности и моделей поведения среди детей и их родителей, проведенному ЮНИСЕФ и rating Group, 53% украинских подростков в возрасте 14-17 лет подвержены рискованному поведению по отношению к минам и взрывоопасным предметам.
Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"
7 июня по всей стране будут введены ограничения на потребление электроэнергии в связи с прогнозируемым дефицитом, а в случае превышения лимитов будут применяться графики аварийного отключения.