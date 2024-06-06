Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

В прошлом году ряд российских экспортеров вывезли из оккупированной части Херсонской области не менее 34 тысяч тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро. Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" Белорусского расследовательского центра и издания Verstka, пишет УНН.

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Журналисты получили целый массив данных от объединения украинских хакеров KibOrg. Благодаря этому расследователю удалось дополнительно подтвердить вывоз агропродукции благодаря данным с базы мирового импорта / экспорта Import Genius и информации, полученной из утечки российской таможни.

Херсонское зерно экспортировали в Азербайджан, Турцию, Сирию и Иран, а горох из оккупированного Крыма – в Испанию.

Как выяснили журналисты, экспортом занимался Владимир Сальдо, назначенный Москвой руководить Херсонщиной, и специально созданная локальная комиссия. Они предоставляли согласование российским компаниям на экспорт украинской сельхозпродукции за границу с нулевой или пониженной вывозной ставкой таможенного сбора.

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В течение 2023 года по созданной российскими властями системе квот ряд российских экспортеров вывезли из Херсонской области не менее 34 тысяч тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро - говорится в совместном журналистском расследовании.

В течение 2023 года по созданной российскими властями системе квот ряд российских экспортеров вывезли из Херсонской области по меньшей мере 34 тысячи тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.

Дополнение

Журналисты установили, что пшеницу в Азербайджан вывозила российская компания "Сим-Транс Групп". Она получила разрешение на вывоз из области по квотам 2 200 тонн пшеницы и меслина.

Зато компания ТД "Фрегат" - получила квоту на экспорт трех тысяч тонн кукурузы, которая попала в Сирию. Также согласование отгрузили в иранском порту Bandar Imam Khomeini.

Кроме того, фирма "Агро-Фрегат", которая упоминалась в СМИ как участница схемы незаконного вывоза зерна с оккупированных территорий, экспортировала в Турцию пшеницу и меслин.

Эта же "Агро-Фрегат" в сентябре 2023 года отправила в Испанию 4500 тонн гороха, 2,6 тысячи тонн из которых были загружены в оккупированном Севастополе.

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Журналисты подчеркивают, что ни одна из компаний не предоставила ответов на запросы к публикации.

Ссылка

Вскоре после объявления аннексии четырех областей Украины 30 декабря 2022 года вышло постановление Правительства Российской Федерации №2535, которое, с одной стороны, установило квоты (лимиты) на вывоз сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий с таможенной "скидкой", а с другой – установило механизм для экспорта этой продукции.

Согласно постановлению, российские компании, которые хотят вывезти с нулевой или пониженной вывозной ставкой таможенного сбора и продать в третьи страны, например, пшеницу, ячмень, кукурузу или подсолнечный шрот, должны обратиться к "главе региона" по установленным им правилам.

В случае с оккупированной Херсонской областью для распределения квот создали специальную комиссию. Она рассматривает обращение и голосует, а глава оккупационной администрации Владимир Сальдо подписывает решение.

Напомним

Россия впервые использовала оккупированный порт Севастополя для загрузки и экспорта 27 000 тонн украденного украинского зерна в Венесуэлу, что свидетельствует о ее попытке легализовать торговлю с оккупированными территориями.

рф продает краденое украинское зерно в Турцию - расследование Financial Times