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Завдяки Сальдо окупанти вивезли з окупованої Херсонщини 34 тисячі тонн українського зерна - "Схеми"

Завдяки Сальдо окупанти вивезли з окупованої Херсонщини 34 тисячі тонн українського зерна - "Схеми"

Київ • УНН

 • 28459 перегляди

У 2023 році відповідно до системи квот окупаційного режиму російські експортери експортували з захопленої Херсонської області України щонайменше 34 000 тонн зерна на суму 6,2 мільйона євро.

Торік низка російських експортерів вивезли з окупованої частини Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн збіжжя на суму 6,2 мільйона євро. Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" Білоруського розслідувального центру та видання Verstka, пише УНН.

Деталі 

Журналісти отримали цілий масив даних від об’єднання українських хакерів KibOrg. Завдяки цьому розслідувачам вдалося додатково підтвердити вивіз агропродукції завдяки даним з бази світового імпорту/експорту Import Genius та інформації, отриманої з витоку російської митниці.

Херсонське збіжжя експортували до Азербайджану, Туреччини, Сирії та Ірану, а горох із окупованого Криму – до Іспанії.

Як з'ясували журналісти, експортом опікувався Володимир Сальдо, призначений москвою керувати Херсонщиною, та спеціально створена локальна комісія. Вони надавали погодження російським компаніям на експорт української сільгосппродукції за кордон з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору. 

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Протягом 2023 року за створеною російською владою системою квот низка російських експортерів вивезли з Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн збіжжя на суму 6,2 мільйона євро

- йдеться в спільному журналістському розслідуванні. 

Протягом 2023 року за створеною російською владою системою квот низка російських експортерів вивезли з Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн збіжжя на суму 6,2 мільйона євро.

Доповнення

Журналісти встановили, що пшеницю в Азербайджан вивозила російська компанія "Сим-Транс Групп". Вона отримала дозвіл на вивезення з області за квотами 2 200 тонн пшениці та меслину.

Натомість компанія ТД "Фрегат" – отримала квоту на експорт трьох тисяч тонн кукурудзи, яка потрапила в Сирію. Також погодження відвантажили в іранському порту Bandar Imam Khomeini.

Окрім того, фірма "Агро-Фрегат", яка згадувалася у ЗМІ як учасниця схеми незаконного вивезення зерна з окупованих територій, експортувала до Туреччини пшеницю та меслин.

Ця ж "Агро-Фрегат" у вересні 2023 року відправила до Іспанії 4500 тонн гороху, 2,6 тисячі тонн з яких були завантажені в окупованому Севастополі.

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Журналісти підкреслюють, що жодна з компаній не надала відповідей на запити до публікації.

Довідково 

Невдовзі після оголошення анексії чотирьох областей України 30 грудня 2022 року вийшла постанова уряду Російської Федерації №2535, яка, з одного боку, встановила квоти (ліміти) на вивезення сільськогосподарської продукції з окупованих територій з митною "знижкою", а з іншого – встановила механізм для експорту цієї продукції.

Згідно з постановою, російські компанії, які хочуть вивезти з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору і продати в треті країни, наприклад, пшеницю, ячмінь, кукурудзу або соняшниковий шрот, повинні звернутися до "глави регіону" за встановленими ним правилами.

У випадку з окупованою Херсонською областю для розподілу квот створили спеціальну комісію. Вона розглядає звернення і голосує, а голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо підписує рішення.

Нагадаємо

росія вперше використала окупований порт Севастополя для завантаження та експорту 27 000 тонн вкраденого українського зерна до Венесуели, що свідчить про її спробу легалізувати торгівлю з окупованими територіями.

рф продає крадене українське зерно до Туреччини - розслідування Financial Times30.10.22, 15:13 • 280949 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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