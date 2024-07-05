Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Киев • УНН
Подборка увлекательных фильмов в жанрах фантастики, ужасов, комедии и драмы для просмотра в эти выходные, среди которых "Не смотри вверх", "Битва за Землю", "Птичий короб", "Бегущий по лезвию 2049" и "Стук в дверь".
Погони, спасение человечества, разоблачение самых сокровенных тайн, захватывающие спецэффекты, блестящая игра актеров, все это ждет ценителей невероятного кино. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.
Не смотрите вверх (Don't Look Up) 2021 - по сюжету Кейт Дибиаски, аспирантка по астрономии, и ее профессор доктор Рэндалл Минди делают удивительное открытие кометы, которая стремительно движется к Земле. По подсчетам ученых, комета должна столкнуться с планетой через шесть месяцев, что приведет к уничтожению человечества. Профессор и аспирантка всеми силами пытаются привлечь внимание общественности и президента страны к надвигающейся угрозе, но, сталкиваются с полным равнодушием. Они вынуждены в одиночку привлекать общественное внимание к проблеме, главные герои отправляются в медиатур по всей стране, сталкиваясь с недоверием.
Битва за Землю (Captive State) 2019 - в фильме события разворачиваются в Чикаго спустя десять лет после оккупации Земли инопланетной силой, причины появления которой до сих пор непонятны. Захватив власть, пришельцы установили контроль над всеми сферами деятельности горожан, поставив наместников в качестве перебежчиков, решивших не противостоять захватчикам. Однако в городе живут люди, не желающие мириться с таким положением. Их цель - побороть врага и вернуть прежнюю жизнь на планете.
Птичий короб (Bird Box) 2018 - по сюжету ленты население планеты находится на грани исчезновения, поскольку люди повсеместно сходят с ума, убивая окружающих и самих себя. На волне неизвестного глобального террора мать должна найти в себе силы спасти своих детей. Сбежать с детьми вниз по коварной реке в поисках безопасности. Ей придется преодолеть опасный путь с завязанными глазами, полагаясь только на собственный слух и интуицию.
Бегущий по лезвию 2049 (Blade Runner 2049) 2017 - это продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" 1983 года. Офицер Кей раскапывает давно скрытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Открытие приводит его к поискам Рика Декарда - бывшего служащего специального подразделения, который считался пропавшим без вести на протяжении тридцати лет.
Стук в дверь (Knock at the Cabin) 2023 - в фильме говорится о сплоченной семье, которую взяли в заложники четверо вооруженных незнакомцев во время отдыха в отдаленной хижине. Нападавшие требуют от маленькой девочки и ее родителей сделать, невероятный выбор, чтобы предотвратить апокалипсис.
Актеры: Дэйв Батиста, Джонатан Грофф, Бен Элдридж, Никки Амука-Берд, Руперт Гринт, Эбби Куинн, Кристен Цуй, МакКенна Кэрриган, Иэн Меррилл Пикс