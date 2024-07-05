Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Погони, спасение человечества, разоблачение самых сокровенных тайн, захватывающие спецэффекты, блестящая игра актеров, все это ждет ценителей невероятного кино. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.

Не смотрите вверх (Don't Look Up) 2021 - по сюжету Кейт Дибиаски, аспирантка по астрономии, и ее профессор доктор Рэндалл Минди делают удивительное открытие кометы, которая стремительно движется к Земле. По подсчетам ученых, комета должна столкнуться с планетой через шесть месяцев, что приведет к уничтожению человечества. Профессор и аспирантка всеми силами пытаются привлечь внимание общественности и президента страны к надвигающейся угрозе, но, сталкиваются с полным равнодушием. Они вынуждены в одиночку привлекать общественное внимание к проблеме, главные герои отправляются в медиатур по всей стране, сталкиваясь с недоверием.

Жанр: Фильм, Драма, Комедия, Фантастика, Фантастика

Страна: США

Режиссер: Адам МакКей

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Мелани Лински, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Ариана Гранде, Рон Перлман.

Битва за Землю (Captive State) 2019 - в фильме события разворачиваются в Чикаго спустя десять лет после оккупации Земли инопланетной силой, причины появления которой до сих пор непонятны. Захватив власть, пришельцы установили контроль над всеми сферами деятельности горожан, поставив наместников в качестве перебежчиков, решивших не противостоять захватчикам. Однако в городе живут люди, не желающие мириться с таким положением. Их цель - побороть врага и вернуть прежнюю жизнь на планете.

Жанр: Фильм, Фантастика, Ужасы, Триллер, Боевик

Страна: США

Режиссер: Руперт Вайятт

Актеры: Джон Гудмен, Вера Фармига, Эштон Сандерс, Джонатан Мейджорс, Кевин Данн, Джеймс Ренсон, Алан Рак, Маделин Брюэр, Колсон Бейкер, Кевин Джей О'Коннор.

Птичий короб (Bird Box) 2018 - по сюжету ленты население планеты находится на грани исчезновения, поскольку люди повсеместно сходят с ума, убивая окружающих и самих себя. На волне неизвестного глобального террора мать должна найти в себе силы спасти своих детей. Сбежать с детьми вниз по коварной реке в поисках безопасности. Ей придется преодолеть опасный путь с завязанными глазами, полагаясь только на собственный слух и интуицию.

Жанр: Фильм, Фантастика, Ужасы

Страна: США

Режиссер: Сюзанн Бир

Актеры: Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Джон Малкович, Давид Дастмалчян, Парминдер Награ, Колсон Бейкер, Джеки Уивер.

Бегущий по лезвию 2049 (Blade Runner 2049) 2017 - это продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию" 1983 года. Офицер Кей раскапывает давно скрытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Открытие приводит его к поискам Рика Декарда - бывшего служащего специального подразделения, который считался пропавшим без вести на протяжении тридцати лет.

Жанр: Фильм, Драма, Фантастика, Триллер, Детектив, Боевик

Страна: США, Великобритания, Венгрия, Канада, Испания

Режиссер: Дени Вильнев

Актеры: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Сильвия Гукс, Робин Райт, Маккензи Дэвис, Карла Юри, Вуд Харрис.

Стук в дверь (Knock at the Cabin) 2023 - в фильме говорится о сплоченной семье, которую взяли в заложники четверо вооруженных незнакомцев во время отдыха в отдаленной хижине. Нападавшие требуют от маленькой девочки и ее родителей сделать, невероятный выбор, чтобы предотвратить апокалипсис.

Жанр: Фильм, Ужасы, Триллер, Детектив

Страна: США, Япония, Китай

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Актеры: Дэйв Батиста, Джонатан Грофф, Бен Элдридж, Никки Амука-Берд, Руперт Гринт, Эбби Куинн, Кристен Цуй, МакКенна Кэрриган, Иэн Меррилл Пикс