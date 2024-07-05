Благотворительный фонд "МХП-Громаді" разыгрывает уикенд на двоих в "Бабусиній хатинці" в Черкасской области. Это атмосферное место в Липлявом на Каневщине, которое перенесет в далекое детство в селе и подарит яркие воспоминания о лете. Все подробности розыгрыша - на странице "МХП-Громаді" в инстаграме, передает УНН.

"Бабусина хатинка" - это проект зеленого туризма Анны Сухобрус, бывшей каневчанки, а ныне жительницы столицы, которая занимается старинной 130-летней хатой, которую удалось отреставрировать и наполнить вещами украинского быта. Здесь можно найти древний сундук, иконы, печь, рушныки, глиняную посуду. В середине хатки - пол, устланный соломой, коптилка, лежанка, скамейка. Все, как у бабушки в деревне.

По словам Анны Сухобрус, ценность этого проекта - не просто сохранить атмосферу украинского села, а иметь возможность прикоснуться к нашему национальному быту и почувствовать на ощупь то, что окружало нас в детстве.

"Для меня с детства село - это пространство свободы, где ты можешь делать все. Ассоциация у меня с детством - это когда ты приходишь после каникул и все одноклассники рассказывают о селе, и я не могла понять, что же такого там в этих селах. Поэтому мне всегда хотелось в село. Сейчас имею возможность передать те ощущения детства всем, кто тоже любит наше украинское село", - подчеркивает Анна Сухобрус.