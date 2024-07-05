"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Киевлянка, которая хотела устроиться на должность машинистки в "Киевском метрополитене", столкнулась с сексизмом. Один из "начальников" сказал, что не хочет брать на работу женщин, потому что те, по его мнению, "не способны залезть в кабину". В Киевском метрополитене отреагировали на сексистские высказывания своего сотрудника и заверили - с руководителем из депо пообщались и "этот момент уже проработали", передает УНН.

Детали

В соцсети Х вспыхнул скандал. Нино Назарова, которая пришла на собеседование на должность машинистки в Киевском метрополитене, была высмеяна за желание получить "мужскую работу".

По ее словам, на собеседование в метрополитен из 20 приглашенных девушек пришло только три, а мужчин на этот день не приглашали. Она убеждена, что такое малое количество женщин пришло, потому что во время телефонного разговора "начальник", как она его назвала, высмеивал их желание присоединиться к коллективу и рассказывал, что "женщина не способна залезть в кабину".

"Со слов начальника, вся эта идея с набором женщин машинистками - политическая и не имеет ничего общего с реальностью. К сожалению, действительно мало женщин пришло на собеседование, но это и не удивительно, потому что еще с первого звонка было понятно, что нас там не ждут. Идти туда, где тебе не рады, не очень то и хочется", - добавила она.

Она пишет, что "начальник" откровенно рассказал, почему он не планирует брать женщин на работу, о нехватке работников из-за мобилизации и, что между мужчиной и женщиной предпочтет первого.

В столичном метрополитене журналисту УНН рассказали, что они провели с "начальником" беседу по этой ситуации

"Мы пообщались с этим руководителем из оболонского депо и уже отправили двух женщин на должность машиниста на медосмотр. Нужно понимать, что мы не можем воспроизвести подробно диалог этого конфликта. Для себя мы сделали важный вывод, что так или иначе таких проявлений не должно быть вообще и не важно, это метрополитен или другое учреждение. Со своей стороны мы этот момент проработали", - отметили в пресс-службе КП.

По их словам, они провели работу для улучшения коммуникации, чтобы больше таких ситуаций не было.

"Мы понимаем, так не должно быть. Мы будем делать все, для того, чтобы коммуникация становилась только лучше", - добавили в пресс-службе.

Напомним

В "Киевпастрансе" есть дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает 27%. В столичном метрополитене есть ориентировочно 1100 вакансий, что составляет 15% от общего штатного расписания предприятия.