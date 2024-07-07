Согласно обновленным данным от "Укрэнерго" графики отключений света в Украине на 7 июля отменены до 17:00. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ДТЭК.

Детали

По новому указанию Укрэнерго отключения отменены до 17:00 - говорится в заявлении ДТЭК.

Дополнение

Ранее графики должны были начать действовать в 15:00, однако по указанию "Укрэнерго" их сначала перенесли на 16:00.

Напомним,

Министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что с 20 июля заработает программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК на покупку и установку альтернативных источников электричества.