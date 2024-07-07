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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов

Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 05:05  •  9567 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 13 ударных беспилотников в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

13 ударных БПЛА сбили силы украинской ПВО в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях в ночь на воскресенье, сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По его данным, в ночь на 7 июля 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В ночь на 6 июля украинская ПВО уничтожила 24 из 27 вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136"6 июля 2024, 05:03 • 26067 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
khesa-shakhed-136Шахед-136
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