Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов

13 ударных БПЛА сбили силы украинской ПВО в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях в ночь на воскресенье, сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По его данным, в ночь на 7 июля 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В ночь на 6 июля украинская ПВО уничтожила 24 из 27 вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136"