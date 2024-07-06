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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ночь на 6 июля украинская ПВО уничтожила 24 из 27 вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136"

В ночь на 6 июля украинская ПВО уничтожила 24 из 27 вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136"

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 05:03  •  5690 просмотра

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Этой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 24 из 27 вражеских ударных беспилотников в разных регионах Украины.

Этой ночью ПВО уничтожила 24/27 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в разных регионах Украины. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 6 июля 2024 года вражеские силы нанесли удар 27 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136".

С целью отражения воздушного нападения участие приняли мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате координационных мероприятий защитникам неба удалось уничтожить 24 беспилотника в разных регионах Украины, в частности в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях.

Группы вражеских БпЛА направляются в сторону Миргорода, Полтавы, Сум, Херсонщины5 июля 2024, 20:37 • 20354 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
khersonskaya-oblastХерсонская область
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