В ночь на 6 июля украинская ПВО уничтожила 24 из 27 вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136"
Киев • УНН
Этой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 24 из 27 вражеских ударных беспилотников в разных регионах Украины.
Этой ночью ПВО уничтожила 24/27 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в разных регионах Украины. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
В ночь на 6 июля 2024 года вражеские силы нанесли удар 27 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136".
С целью отражения воздушного нападения участие приняли мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате координационных мероприятий защитникам неба удалось уничтожить 24 беспилотника в разных регионах Украины, в частности в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях.
Группы вражеских БпЛА направляются в сторону Миргорода, Полтавы, Сум, Херсонщины5 июля 2024, 20:37 • 20354 просмотра