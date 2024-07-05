Правительство представило программы поддержки децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса 4 часа назад • 14833 просмотра

Из аграрной в кулинарную компанию: компания МХП выделила 80 га земли "под овощи" на этот год 6 часов назад • 17710 просмотра

В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света 6 часов назад • 16192 просмотра

Правительство одобрило объединение организаторов азартных игр в Единый реестр 6 часов назад • 18858 просмотра