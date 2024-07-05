Киев • УНН
По сообщениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, многочисленные группы вражеских ударных беспилотников были замечены в направлении различных регионов Украины, в частности Миргорода, на северо-восток от Полтавы, на север от Сум, а также из Херсонской области.
Зафиксированы вражеские группы ударных БпЛА в нескольких областях страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Группа направляется на Миргород!
Вторая группа направляется северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.
Третья группа на севере от Сум. Курс юго-западный.
Четвертая группа направляется с Херсонщины. Направление северо-западное
Силы ПВО на юге Украины уничтожили 5 ракет Х-59 и 7 разведывательных БпЛА5 июля 2024, 19:32 • 16292 просмотра