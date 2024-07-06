Киев • УНН
7 июля в Украине не будет отключений электроэнергии с 7:00 до 15:00, но в остальное время суток будут применены две очереди отключений одновременно.
Завтра в Украине с 7:00 до 15:00 не будут выключать свет, но в остальное время суток будут применять две очереди отключений одновременно, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 7 июля, с 7:00 до 15:00 меры ограничения потребления действовать не будут. С 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно
В Укрэнерго добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно3 июля 2024, 14:34 • 31124 просмотра