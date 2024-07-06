Завтра в Украине с 7:00 до 15:00 не будут выключать свет, но в остальное время суток будут применять две очереди отключений одновременно, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 7 июля, с 7:00 до 15:00 меры ограничения потребления действовать не будут. С 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно