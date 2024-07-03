До конца июля ожидается улучшение ситуации в системе энергоснабжения, поскольку запланировано завершение ремонтных работ на ряде энергетических установок, которые производят электроэнергию. Об этом сообщил член Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко эфире Суспільного, пишет УНН.

По словам Бойко, энергетики, на основе анализа сезонной нагрузки в системе и ожидаемых графиков восстановления генерирующего оборудования после российских атак, прогнозировали, что июнь и июль будут самым тяжелым в энергосистеме.

"Могу лишь подтвердить, что мы ожидаем в конце июля улучшения ситуации, потому что есть ряд положительных ожиданий в части выхода из ремонта энергетического оборудования, которое производит электроэнергию. Также, традиционно для нашего климатического региона ожидается снижение температуры. Эти два фактора должны смягчить ситуацию в системе", - отметил он.

Бойко отметил, что примерно до 20 июля ситуация будет такой же, какая есть сейчас.

"В двадцатых числах июля, мы планируем выход из ремонтов ряда генерирующих установок и соответственно должна появиться мощность в системе, что приведет к существенному смягчению графиков. Дефицит останется, но он будет намного ниже", - добавил Бойко.

Напомним

Председатель Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян отметил, если потребитель видит в графике, что у него должна быть электроэнергия, но ее не включили, он должен сообщить об этом своему оператору системы распределения, чтобы выяснить причину.