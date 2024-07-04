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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 11:59  •  13698 просмотра

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НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины хотят получить возможность начинать расследование против народных депутатов и проводить у них обыски на основании только разрешения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и без согласования от Генерального прокурора, пишет УНН.

Иностранные эксперты провели аудит деятельности НАБУ за период с 2021 по 2023 годы. В своем отчете они указали, что обнаружили несколько ограничений полномочий детективов для того, чтобы улучшить эффективность их работы.

В частности, детективы НАБУ жалуются, что не могут начинать расследование относительно возможной коррупции народных депутатов Украины только на основании разрешения прокурора САП, а должны также получить согласование Генерального прокурора. Также антикоррупционеры не могут без согласования Генпрокурора обыскивать помещения народных депутатов, обращаться за временным доступом к банковской информации в отношении них и принимать другие меры.

Кроме того, детективов НАБУ не устраивают законодательные ограничения по использованию ими определенных средств под прикрытием и оперативных инструментов.

Однако, возникает вопрос, действительно ли согласование на следственные действия является преградой в эффективных расследованиях НАБУ. Ведь детективы давно уже "прославились" громкими разоблачениями чиновников, однако для того, чтобы доказать свое "разоблачение" иногда им не хватает и десяти лет.

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского2 июля 2024, 08:59 • 185265 просмотров

Добавим

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Кроме того, 20 июня вышло еще одно журналистское расследование о вероятном сливе данных из НАБУ, в котором фигурирует уже сам директор бюро Семен Кривонос.

После скандалов нардепы из комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики вызвали на заседание директора НАБУ Семена Кривоноса. Однако, он этот вызов проигнорировал, ссылаясь на то, что обсуждать расследование относительно вероятных сливов данных преждевременно. После этого депутаты решили провести выездное заседание в НАБУ, однако когда оно состоится - пока не известно.

Напомним

Международные аудиторы ранее констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями.

Да и, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против высокопоставленных чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимир Омеляна. Оба дела развалились в судах. Как отметил экс-министр в интервью УНН, уголовные производства НАБУ нанесли ему существенный репутационный и финансовый ущерб. Ведь его в течение многих лет упоминали в сводках НАБУ как министра, против которого открыто уголовное производство, что повлекло за собой, в частности, проблемы с банковскими учреждениями.

Однако НАБУ и САП не стали официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Это сделали лишь отдельные детективы в частных разговорах.

Одним из недавних "громких" дел, которое НАБУ расследует уже пять лет, является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук.

Однако, как впоследствии выяснилось, таких земель ни у него, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. Однако есть у участников АТО, которым государство предоставило право на их приватизацию. Чем именно завладел Сольский - в НАБУ отказались уточнять. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский покинул свой пост министра.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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