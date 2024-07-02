НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

Защитники пожаловались в Высший антикоррупционный суд на нарушение презумпции невиновности со стороны НАБУ и САП, которые безапелляционно заявляют о совершении преступления их подопечными на этапе досудебного расследования, когда такие преступления еще не доказаны. Соответствующие данные содержатся в судебных материалах, передает УНН.

Адвокаты называют прокуроров предвзятыми, ведь те согласовали подозрение детективов НАБУ, "из текста которого усматривается безапелляционная констатация того, что Лицо_3 совершил конкретные уголовные преступления, а не "подозревается в их совершении"".

О каком именно фигуранте дела идет речь, УНН неизвестно. Впрочем сообщения НАБУ по этому делу действительно являются безапелляционными. Детективы утверждают, что "экс-главу аграрного комитета ВР - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей", имея в виду Сольского. Хотя последний не владеет упомянутой землей, потому что она приватизирована воинами АТО, которые в свою очередь уверены в своей правоте.

По версии детективов, воины АТО приватизировали земли, которые находились в пользовании Национальной аграрной академии. Однако в самом НААН говорят, что официальных документов на земли не имеют и не имели. Считают, что земли были их на основании акта "пожизненного пользования". Этот акт был выдан еще во времена советского союза, когда земли принадлежали колхозам, правопреемниками которых якобы являются структуры аграрной академии.

Однако и этот акт не могут найти. Поэтому, главная интрига всего дела Сольского - смогут ли доказать детективы НАБУ, что земля законно принадлежала НААН, а Сольский имел преступный умысел отобрать эту землю у НААН, чтобы отдать ее воинам АТО. Пока таких доказательств нет.

Рассматривая жалобы защиты, судья ВАКС отметил, что "принцип презумпции невиновности устанавливает запрет для публичной власти любых высказываний относительно виновности лица в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу".

"По части первой статьи 62 Конституции Украины только обвинительный приговор суда является тем судебным актом, в котором должна быть установлена виновность лица в совершении уголовного преступления, поэтому другие акты публичной власти не могут содержать никаких позиций относительно виновности лица, даже в виде предположений относительно такой виновности", - напомнил судья ВАКС.

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

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Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в интервью УНН назвал заявления НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского нарушением презумпции невиновности. По его мнению, настоящей причиной преследования Сольского является желание прекратить его усилия по созданию в Украине рынка земли, а не наказать за преступные действия. А такая подмена и свидетельствует о политических мотивах уголовного преследования.