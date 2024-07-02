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НАБУ звинуватили у порушенні презумпції невинуватості у справі Сольського

Київ • УНН

 • 215408 перегляди

До Вищого антикорупційного суду надійшли скарги від адвокатів на порушення НАБУ та САП презумпції невинуватості у справі Сольського.

НАБУ звинуватили у порушенні презумпції невинуватості у справі Сольського

Захисники поскаржилися у Вищий антикорупційний суд на порушення презумпції невинуватості з боку НАБУ та САП, які безапеляційно заявляють про вчинення злочину їх підопічними на етапі досудового розслідування, коли такі  злочини ще не доведені. Відповідні дані містяться у судових матеріалах, передає УНН.

Адвокати  називають прокурорів упередженими, адже ті погодили підозру детективів НАБУ, "з тексту якого вбачається безапеляційна констатація того, що Особа_3 вчинив конкретні кримінальні правопорушення, а не "підозрюється у їх вчиненні"".

Про якого саме фігуранта справи  йде мова, УНН невідомо. Втім повідомлення НАБУ у цій справі дійсно є безапеляційними. Детективи стверджують, що "ексголову аграрного комітету ВР – чинного міністра викрито на заволодінні державною землею", маючи на увазі Сольського. Хоча останній не володіє згаданою землею, бо  вона приватизована воїнами АТО, які своєю чергою впевнені у своїй правоті.

За версією детективів, воїни АТО приватизували землі, які перебували у користуванні Національної аграрної академії. Проте у самому НААН кажуть, що офіційних документів на землі не мають і не мали. Вважають, що землі були їх на підставі акту "довічного користування". Цей акт був виданий ще за часів радянського союзу, коли землі належали колгоспам, правонаступниками яких начебто є структури аграрної академії.

Проте і цей акт не можуть знайти. Тож, головна інтрига всієї справи Сольського - чи зможуть довести детективи НАБУ, що земля законно належала НААН, а Сольський мав злочинний умисел відібрати цю землю у НААН, щоб віддати її воїнам АТО. Поки таких доказів немає.

Розглядаючи скарги захисту, суддя ВАКС зауважив, що "принцип презумпції невинуватості встановлює заборону для публічної влади будь-яких висловлювань щодо винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".

"За частиною першою статті 62 Конституції України лише обвинувальний вирок суду є тим судовим актом, у якому повинна бути встановлена винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, тому інші акти публічної влади не можуть містити жодних позицій щодо винуватості особи, навіть у вигляді припущень стосовно такої винуватості", - нагадав суддя ВАКС.

Ні обіцянок, ні пробачень: НАБУ офіційно так і не вибачилось перед ексміністром Омеляном за незаконне кримінальне переслідування12.06.24, 10:49 • 177839 переглядiв

Додамо

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров в інтерв’ю УНН назвав заяви НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського порушенням презумпції невинуватості. На його думку, справжньою причиною переслідування Сольського є бажання припинити його зусилля щодо створення в Україні ринку землі, а не покарати за злочинні дії. А така підміна й свідчить про політичні мотиви кримінального переслідування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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