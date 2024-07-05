Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики электроники и бытовой техники в начале полномасштабного вторжения "поставили на паузу" сотрудничество с украинскими компаниями или вообще ушли с рынка, что негативно повлияло на работу магазинов в Украине и привело к дефициту определенных товаров, пишет УНН.

Как отметили в "Ассоциации ритейлеров Украины" (RAU) в комментарии УНН, отказ некоторых иностранных поставщиков работать с Украиной привел к дефициту товаров и росту цен на некоторые категории продукции.

Это крайне негативно повлияло на финансовое состояние и работу сетей магазинов электроники и бытовой техники, ведь они почти полностью зависели от импорта. К тому же, это все происходило на фоне активных боевых действий, которые также нанесли колоссальные убытки украинскому бизнесу.

Когда же вендоры начали постепенно восстанавливать работу в Украине, они изменили условия сотрудничества с украинскими компаниями, в частности начали требовать полную переоплату вместо отсрочки платежей.

Это усложнило и без того не лучшее финансовое состояние компаний и они были вынуждены адаптировать свои бизнес-модели к новым условиям.

Некоторым украинским компаниям пришлось прибегать к вынужденным решениям для того, чтобы сохранить свой бизнес. Например, сеть техники и электроники Eldorado инициировала процедуру досудебной санации для того, чтобы рассчитаться с долгами перед поставщиками, возникшими в результате боевых действий в Украине. Так, в конце апреля Хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации, согласно которому Eldorado гарантированно погашает 30% от суммы задолженности в течение пяти лет, 30% - подлежат списанию и еще 40% кредиторы получат после возмещения убытков, нанесенных россией.

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Украинский предприниматель, основатель международного бизнес-сообщества Board Андрей Длигач отмечал, что из-за начала широкомасштабного вторжения перед представителями украинского бизнеса возникло много вызовов. В первую очередь - возможность обеспечить собственных работников и производственные мощности безопасными условиями труда, а потому бизнес начал релоцироваться.

Вторая проблема - разрушение логистических путей, в результате чего возникли дефициты и по компонентам, и по сырью в большинстве сфер. Третья проблема, с которой столкнулся бизнес, - финансовые ресурсы, все моментально подорожало, ухудшилась ситуация с кредитованием, подорожали долги и так далее.

Кроме того, повлиял на работу бизнеса и отъезд кадров за границу. Некоторые работники все же остались работать удаленно, но часть уволилась.