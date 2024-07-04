Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры

Начало полномасштабной войны существенно повлияло на сотрудничество между украинским бизнесом и их иностранными поставщиками. Большинство вендоров пересмотрели условия сотрудничества, что дополнительно усложнило финансовое состояние компаний из Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в "Ассоциации ритейлеров Украины" (RAU).

"Многие поставщики начали пересматривать условия сотрудничества, повышая требования к финансовой стабильности и страхованию рисков. Кроме того, некоторые компании сосредоточились на развитии прямых контактов с украинскими предпринимателями для минимизации рисков", - отметили в Ассоциации.

Большинство иностранных поставщиков, среди них и поставщики техники и электроники, начали работать с украинскими ритейлерами только при условии полной предоплаты. В то же время до февраля 2022 года почти все вендоры техники предоставляли товар под реализацию. Это требование стало дополнительным бременем для предпринимателей, которые из-за боевых действий уже и так столкнулись с дефицитом ликвидности и потребностью в оперативном восстановлении цепей поставок.

Другие поставщики сократили или вообще прекратили предоставление кредитных линий, что также дополнительно усложнило финансовое состояние украинских компаний.

Это привело к тому, что кроме оперативной реакции на вызовы безопасности, ритейлеры вынуждены были искать альтернативные финансовые решения для поддержания своих операций.

Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны

Контекст

Начало полномасштабного вторжения глубоко повлияло на экономику Украины, а бизнес столкнулся с целым рядом проблем, которые требовали оперативного решения. Не исключением стала и сфера ритейла, которая в большой степени зависела от импорта товаров.

Бизнес есть бизнес и, конечно, все борются, прежде всего, за собственное благо. Не исключением стали и иностранные компании, в планы некоторых из них не входило идти на уступки украинским партнерам и они поставили достаточно жесткие условия для дальнейшего сотрудничества. Это в свою очередь увеличило финансовые расходы у украинских ритейлеров и некоторые из них не смогли преодолеть эти вызовы без привлечения дополнительного финансирования, кредитов и рассрочек платежей.

Некоторым украинским компаниям пришлось прибегать к вынужденным решениям для того, чтобы сохранить свой бизнес. Например, сеть техники и электроники Eldorado инициировала процедуру досудебной санации для того, чтобы рассчитаться с долгами перед поставщиками, возникшими вследствие боевых действий в Украине. Так, в конце апреля Хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации, согласно которому Eldorado гарантированно погашает 30% от суммы задолженности в течение пяти лет, 30% - подлежат списанию и еще 40% кредиторы получат после возмещения убытков, нанесенных россией.