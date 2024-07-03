Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны

Иностранные поставщики очень по-разному реагировали на начало полномасштабного вторжения, некоторые из них даже вышли с рынка Украины, не видя возможности продолжения бизнеса. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в "Ассоциации ритейлеров Украины" (RAU).

Как отмечается, некоторые компании-поставщики из-за рисков безопасности и неопределенности относительно логистики и финансовых транзакций временно прекратили свои операции в Украине, ожидая стабилизации ситуации.

"Некоторые предприятия также столкнулись с проблемами транспортировки товаров из-за закрытия портов и блокирования транспортных путей. Особенно это касалось поставщиков техники и электроники. Из-за военных действий многие из них не могли обеспечить непрерывную цепь поставок, что привело к определенному, но не долгосрочному, дефициту товаров в Украине", - рассказали в Ассоциации.

В то же время некоторые компании даже вышли с украинского рынка, не видя возможности продолжения бизнеса в условиях войны. Хотя впоследствии, большинство из них относительно быстро вернулась на украинские полки.

Реакцию иностранного бизнеса на полномасштабное вторжение можно объяснить стремлением минимизировать риски и защитить свои интересы в условиях высокой неопределенности и угроз безопасности.

Однако, и украинским ритейлерам пришлось нелегко, ведь кроме отсутствия поставок товаров перед ними возникали другие вызовы.

"Прерванные цепи поставок, обстрелы, уничтоженные магазины, распределительные центры, склады и тому подобное. И, вероятно, никто не будет спорить, что украинские потребители (за исключением тех территорий, на которых непосредственно велись боевые действия) минимально почувствовали последствия этих вызовов", - отметили в Ассоциации.

Контекст

Начало полномасштабного вторжения глубоко повлияло на экономику Украины, а бизнес столкнулся с целым рядом проблем, которые требовали оперативного решения. Не исключением стала и сфера ритейла, которая в большой степени зависела от импорта товаров.

Бизнес есть бизнес и, конечно, все борются, прежде всего, за собственное благо. Не исключением стали и иностранные компании, в планы некоторых из них не входило идти на уступки украинским партнерам и они поставили достаточно жесткие условия для дальнейшего сотрудничества. Это в свою очередь увеличило финансовые расходы у украинских ритейлеров и некоторые из них не смогли преодолеть эти вызовы без привлечения дополнительного финансирования, кредитов и рассрочек платежей.

Некоторым украинским компаниям пришлось прибегать к вынужденным решениям для того, чтобы сохранить свой бизнес. Например, сеть техники и электроники Eldorado инициировала процедуру досудебной санации для того, чтобы рассчитаться с долгами перед поставщиками, возникшими в результате боевых действий в Украине. Так, в конце апреля Хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации, согласно которому Eldorado гарантированно погашает 30% от суммы задолженности в течение пяти лет, 30% - подлежат списанию и еще 40% кредиторы получат после возмещения убытков, нанесенных россией.