Український бізнес під час війни: як російське вторгнення вплинуло на співпрацю з іноземними постачальниками

Повномасштабна війна глибоко вплинула на економіку України. Український бізнес зіштовхнувся з цілою низкою проблем, які потребували оперативного вирішення. Не виключенням стала й сфера ритейлу, яка у великій мірі залежала від імпорту товарів, пише УНН.

Західні партнери від самого початку широкомасштабного вторгнення росії декларують і постійно підтверджують свою допомогу та підтримку України. Водночас бізнес є бізнес, і не всі іноземні компанії хотіли йти на поступки українським партнерам.

Зокрема, багато постачальників після початку повномасштабної війни зупинили або "поставили на паузу" співпрацю з українським бізнесом. Інша ж частина – почала працювати з українцями лише за умови повної передоплати.

Український підприємець, засновник міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення багато міжнародних партнерів у різних сферах змінили своє ставлення до постачання товарів в Україну, зокрема, через високі військові ризики багато постачальників перейшли на роботу по передоплаті.

"Ключове - це передплата, відмова від кредитування, там де це можливо швидка оплата, прискорення оплати – це і по обладнанню, і по закупівлі", - сказав Длігач.

За його словами, через початок широкомасштабного вторгнення перед представниками українського бізнесу постало багато викликів. В першу чергу – можливість забезпечити власних працівників і виробничі потужності безпечними умовами праці, а тому бізнес почав релоковуватися.

Друга проблема – руйнація логістичних шляхів, у результаті чого виникли дефіцити і по компонентах, і по сировині у більшості сфер. Третя проблема, з якою зіштовхнувся бізнес, – фінансові ресурси, все моментально здорожчало, погіршилася ситуація з кредитуванням, здорожали борги тощо.

Окрім того, як зазначив Андрій Длігач, значний вплив на роботу українського бізнесу мав і від’їзд кадрів за кордон. Деякі працівники все ж лишилися працювати віддалено, але частина звільнилася.

Через відмову деяких західних постачальників співпрацювати з українським бізнесом, ритейлерам доводилося розпродувати залишки товарів і шукати нових імпортерів. А попит на окремі товари спричинив зростання закупівельної ціни на них.

Додамо

Раніше Асоціація ритейлерів України (RAU) повідомила, що у 2023 році 102 компанії зі сфери ритейлу сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 28 мільярдів гривень податків лише у формі обов'язкових внесків з оплати праці. Також там зазначили, що галузь роздрібної торгівлі навіть під час воєнного стану залишається одним з найбільших роботодавців у країні.