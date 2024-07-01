Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Полномасштабная война глубоко повлияла на экономику Украины. Украинский бизнес столкнулся с целым рядом проблем, которые требовали оперативного решения. Не исключением стала и сфера ритейла, которая в большой степени зависела от импорта товаров, пишет УНН.

Западные партнеры с самого начала широкомасштабного вторжения россии декларируют и постоянно подтверждают свою помощь и поддержку Украины. В то же время бизнес есть бизнес, и не все иностранные компании хотели идти на уступки украинским партнерам.

В частности, многие поставщики после начала полномасштабной войны остановили или "поставили на паузу" сотрудничество с украинским бизнесом. Другая же часть - начала работать с украинцами только при условии полной предоплаты.

Украинский предприниматель, основатель международного бизнес-сообщества Board Андрей Длигач в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что с начала полномасштабного вторжения многие международные партнеры в различных сферах изменили свое отношение к поставкам товаров в Украину, в частности, из-за высоких военных рисков многие поставщики перешли на работу по предоплате.

"Ключевое - это предоплата, отказ от кредитования, там где это возможно быстрая оплата, ускорение оплаты - это и по оборудованию, и по закупкам", - сказал Длигач.

По его словам, из-за начала широкомасштабного вторжения перед представителями украинского бизнеса возникло много вызовов. В первую очередь - возможность обеспечить собственных работников и производственные мощности безопасными условиями труда, а потому бизнес начал релоцироваться.

Вторая проблема - разрушение логистических путей, в результате чего возникли дефициты и по компонентам, и по сырью в большинстве сфер. Третья проблема, с которой столкнулся бизнес, - финансовые ресурсы, все моментально подорожало, ухудшилась ситуация с кредитованием, подорожали долги и так далее.

Кроме того, как отметил Андрей Длигач, значительное влияние на работу украинского бизнеса имел и отъезд кадров за границу. Некоторые работники все же остались работать удаленно, но часть уволилась.

Из-за отказа некоторых западных поставщиков сотрудничать с украинским бизнесом, ритейлерам приходилось распродавать остатки товаров и искать новых импортеров. А спрос на отдельные товары вызвал рост закупочной цены на них.

Добавим

Ранее Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) сообщила, что в 2023 году 102 компании из сферы ритейла уплатили в бюджеты всех уровней более 28 миллиардов гривен налогов только в форме обязательных взносов по оплате труда. Также там отметили, что отрасль розничной торговли даже во время военного положения остается одним из крупнейших работодателей в стране.