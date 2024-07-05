Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

За сотрудничество с россией украинские компании должны привлекаться к ответственности. В отношении них могут быть введены санкции или руководство может быть привлечено к уголовной ответственности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

"В контексте нынешних геополитических реалий, сотрудничество украинских компаний с российской федерацией, которая признана страной-агрессором, является чрезвычайно чувствительным вопросом. Должны ли такие компании нести ответственность? Безусловно", – отметил Касьяненко.

По его словам, законодательство Украины предусматривает ряд экономических санкций для компаний, сотрудничающих с рф. Это могут быть финансовые ограничения, запреты на экспорт и импорт товаров и услуг, блокирование активов, а также запрет на участие в государственных закупках.

Кроме того, Касьяненко добавил, что в зависимости от характера сотрудничества украинские компании могут подпадать под уголовную ответственность. В частности, за финансирование терроризма, государственную измену, шпионаж и другие преступления, угрожающие национальной безопасности.

По его словам, деятельность, способствующая подрыву экономической, военной или информационной безопасности Украины также может подпадать под другие статьи Уголовного кодекса, такие как диверсия, саботаж и другие преступления.

"После полномасштабного вторжения десятки тысяч компаний в Украине и в мире отказались от сотрудничества с агрессором. Однако даже сейчас остались тысячи украинских компаний, имеющих прямую или скрытую связь с россией и беларусью. Кроме этого, многие компании, находящиеся на территории Украины, имеют в своем капитале долю страны-агрессора, некоторые из них переданы в управление АРМА. Однако в связи с их неэффективным управлением такие предприятия перестали работать. Сотрудничество с агрессором противоречит моральным принципам и обязанностям каждого гражданина и предпринимателя Украины. Это вопрос чести и достоинства, который не может быть проигнорирован", - подчеркнул Касьяненко.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что швейцарская компания Omega Terminal S.A. гражданина рф Михаила Ипатова служит основным прикрытием для ее руководителя, позволяющим ему спокойно работать в Украине. Согласно открытым данным, швейцарская компания Ипатова является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина". Примечательно, что эта компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум" через которую одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс". "Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным. Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA. Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в сером экспорте зерновых.