На альтернативные источники электричества: программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК заработает с 20 июля

Программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК на покупку и установку альтернативных источников электричества, заработает с 20 июля. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"С 20 июля у украинцев будет возможность взять беспроцентный кредит, то есть каждый наш гражданин, который хочет купить солнечные, ветровые электростанции мощностью до 10 киловатт вместе с системами накопления, смогут получить кредит под 0%. Государство полностью будет компенсировать процентную ставку и срок кредитования будет 10 лет. С 20 июля первые государственные банки среди которых Ощадбанка, ПриватБанк и Укргазбанк будут предоставлять данную программу", - рассказала Свириденко.

Также по ее словам, по требованию и запросам ОСМД расширена программа "Доступные кредиты 5-7-9".

"Мы запустили и расширили для ОСМД возможность внедрять энергоэффективные мероприятия и построение альтернативной генерации. Кроме ОСМД доступ будут иметь также жилищные кооперативы. Речь идет о возможности получить кредит до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. За эти средства можно будет, например, купить и установить, солнечные панели, инверторы, системы хранения электроэнергии и другое вспомогательное оборудование", - сказала Свириденко.

Дополнение

Кабинет министров Украины предоставил возможность ОСМД и ЖСК получать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для внедрения мероприятий по энергоэффективности, включая приобретение и устройство генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

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