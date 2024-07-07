Орбан стремится подорвать поддержку Киева со стороны Запада - ISW

Премьер Венгрии Виктор Орбан своим визитом в москву и заявлениями о необходимости переговоров, вероятно, стремится переключить внимание Запада и подорвать поддержку Украины. Об этом пишет Институт изучения войны, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими заявлениями о необходимости мирных переговоров между Украиной и россией, вероятно, стремится переключить внимание Запада и подорвать европейскую поддержку Украины.

Усилия Орбана, направленные на продвижение переговоров, вероятно, являются частью его постоянных усилий, направленных на смещение фокуса европейского внимания на обсуждение мирных переговоров и отход от дискуссий о военной поддержке Украины - отмечают американские аналитики.

Также в Институте изучения войны напомнили, что Орбан последовательно выступал против предоставления военной помощи Украине и подрывал усилия ЕС в этом направлении.

В ISW обратили внимание на статью Орбана в Newsweek после его визитов в Киев 2 июля и москву 5 июля, в которой тот обвинил НАТО в выборе конфликта, а не мира, и заявил, что Альянс "был создан для поддержания мира".

Как отмечают американские аналитики, призывы Орбана и других политиков к переговорам и украинская Формула мира - это разные усилия с разными целями, а путин продемонстрировал, что он не заинтересован ни в каких соглашениях, кроме капитуляции Украины.

Способность Украины продолжать собственный мирный процесс зависит от ее способности освободить важную в оперативном плане территорию. Украина не может осуществить успешные контрнаступательные усилия в поддержку этой цели без военной поддержки Запада в краткосрочной и среднесрочной перспективе - говорится в отчете.

Напомним

Орбан после визита в Киев совершил поездку в москву, где встретился с российским диктатором путиным. В Белом доме отреагировали на поездку Орбана и отметили, что "это не будет способствовать делу мира".

Позиции Украины и россии очень далеки друг от друга - Орбан