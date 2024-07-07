7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

Сегодня, седьмого июля, все сладкоежки планеты могут присоединиться к празднованию Всемирного дня шоколада, пишет УНН.

Считается, что первыми научились делать шоколад ацтеки, которые дали ему название "пища богов". В 1519 году кастильский конкистадор и первооткрыватель Эрнан Кортес прибыл в Мексику. Там он впервые дегустировал шоколадный напиток, который люди этого племени подарили ему в знак гостеприимства. Учитывая горький напиток, испанцы добавляли в него тростниковый сахар. Кортес и его земляки окрестили шоколад "черным золотом" и доставили в Европу.

Очень долго шоколад в Европе потребляли только люди из аристократических кругов. Женщины того времени считали этот продукт афродизиаком и были уверены, что он зажигает огонь страсти. Долгое время шоколад ели только в жидком виде.

Только с конца XIX века, после изобретения гидравлического пресса, из зерен какао начали добывать масло, которое смешивали с сахаром и какао порошком. С того времени шоколад начали выпускать в виде плиточек.

С 2015 года в первое воскресенье июля в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники морского и речного флота.

Перед полномасштабным российским вторжением в Украине действовало 18 континентальных морских портов, 13 речных и 4 рыбных, в которых работало около 25 тысяч сотрудников. Морские и речные порты ежегодно обслуживали более 24 тысяч судов.

Также сегодня в Украине День работника природно-заповедного дела.

Перед войной природно-заповедные зоны охватывали площадь около четырех миллионов гектаров, которых размещались 7721 природный и 675 искусственных объектов.

Еще сегодня отмечается Международный день мира и любви. Относительно молодой праздник, который основал барабанщик группы "Битлз" Ринго Старр

Как-то у Старра спросили, чтобы он пожелал сам себе на день рождения. Старр ответил: "мира и любви".

7 июля 2008 года, именно в день своего рождения Старр основал движение "День рождения мира и любви".

По церковному календарю сегодня День памяти преподобных Фомы и Акакия.

Тома и Акакий с юных лет решили посвятить свою жизнь служению Господу и приняли монашеский постриг.

Мужчины были проповедниками и богословами, много времени проводили в пустыне в молитвах.

За свое смирение и преданность Господу имели дар исцеления.

Именины седьмого июля празднуют Фома, Остап, Евдокия.