Украинцев приглашают на англоязычные экскурсии по "Мистецькому арсеналу". Они состоятся в рамках выставки "Между прощанием и возвращением". После осмотра картин и инсталляций участники обсудят все увиденное с квалифицированным преподавателем Cambridge.ua на тематическом speaking club, передает УНН.

Первый Кембриджский центр совместно с "Мистецьким арсеналом" анонсируют вторую серию англоязычных экскурсий под названием 'Let's talk about art'! Они состоятся 20 и 27 июля в 16:00 по адресу: ул. Лаврская, 10-12.

Представители "Мистецького арсеналу" расскажут о выставке "Между прощанием и возвращением", где представлены работы украинских художников, посвященные местам, куда мы не можем вернуться, на английском языке. После прогулки по залам, участники поделятся своими впечатлениями друг с другом в формате разговорного клуба. Модерировать обсуждение будет преподаватель школы английского.

Продолжительность события — 90 минут, из которых 30-40 минут будет занимать экскурсия, а еще 60 минут — обсуждение.

Для того чтобы попасть на экскурсию надо приобрести входной билет на выставку. Сделать это можно на сайте Арсенала или на кассе в день экскурсии. Стоимость билета — 120 грн, льготный — 60 грн.

Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому также нужно заранее зарегистрироваться. Google-форму для записи на событие опубликует Первый Кембриджский центр у себя на сайте.

Первая серия англоязычных экскурсий уже состоялась 22 и 29 июня. Участники увидели работы современных художников, обсудили их осмысление потери дома и поделились собственными историями.

А поскольку мероприятия проходили на английском языке, участникам удалось улучшить разговорные навыки и восприятие английского на слух.

К слову, изучение иностранного благодаря подобным событиям — не только полезный, но и увлекательный процесс. Экскурсии по "Мистецькому арсеналу" — это возможность совместить культурное развитие с языковой практикой. Ведь во время таких мероприятий участники не просто изучают новые слова и фразы, но и применяют их в реальных коммуникативных ситуациях, обсуждая современное искусство, его влияние и значение.

Помимо посещения англоязычных мероприятий, изучать английский язык можно с помощью многих других интересных форматов. Например, тематических speaking clubs. Вы можете посмотреть фильм в оригинале, а позже обсудить его в кругу единомышленников. То же самое касается и книг и дискуссий по ним.

Улучшить уровень английского также поможет чтение статей на иностранном, а также просмотр новостей от мировых телекомпаний — например, BBC и CNN. Это позволит улучшить восприятие английского на слух и привыкнуть к акцентам разных людей.

Независимо от выбранного метода, главное — это регулярность и мотивация. Изучение языка должно приносить удовольствие, тогда процесс будет эффективным и продуктивным.

Не упустите возможность расширить свои горизонты и усовершенствовать английский, совмещая обучение с любимыми занятиями и новыми впечатлениями!