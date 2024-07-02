В течение 28-29 июня во Львове состоялся Mind Invest Summit - конференция для инвесторов, предпринимателей, команд стартапов и всех, кто серьезно рассматривает Украину и ее активы как объекты инвестирования. Мероприятие оказалось действительно ценным, поскольку собрало в одном месте сбалансированный состав спикеров, которые своими выступлениями, суждениями, убеждениями и мнениями прямо или косвенно влияют на инвестиционную привлекательность страны.

Ежедневно, с утра и до самого вечера, перед гостями Mind Invest Summit выступали руководители регуляторных органов государства, представители волонтерского движения и иностранных правительств, крупного и среднего бизнеса, аналитики институциональных фондов и "ангельские инвесторы".

Кроме того, состоялись питчи многих украинских стартапов, которые прямо на мероприятии пытались привлечь инвестиции.

Параллельно проходила технологическая выставка UA Tech Show - экспозиция, объединившая ведущие технологические компании Украины, которые представляют посетителям последние продукты и изобретения. Задача участников экспозиции на самом деле проста - искать и найти партнеров, инвесторов или заказчиков.

А каждый вечер участников ожидали выступления фестиваля Jazz Weekend. В первый день гостей саммита погрузил в атмосферу изысканной музыкальной импровизации Jazz in Kyiv Band и ее известный лидер Алексей Коган, во второй день - непревзойденная Нино Катамадзе.

Ключевые цитаты из выступлений спикеров Mind Invest Summit 2024

Ашот Абраамян, глава правления АО АКБ "Львов":

"Первой реакцией иностранных инвесторов на начало полномасштабного вторжения был шок. Они заняли выжидательную позицию, рассчитывая на то, что война когда-то закончится и уже тогда они смогут оказать финансовую помощь. Постепенно мы начали доносить до них мысль, что неизвестно, когда наступит мир, и что поддержка бизнеса нужна здесь и сейчас. Наши текущие партнеры откликнулись первыми и предоставили ресурсы для кредитования. Более того, Банк Львов был одним из первых в стране, кто начал привлекать не только кредитные средства, но и гранты и гарантии через сотрудничество с международными организациями и фондами. Радует, что взаимодействие постоянно расширяется, и в этом году к нам присоединился ряд новых мощных партнеров".

Ростислав Вовк, глава Наблюдательного совета и совладелец "Кормотех":

"Пока нам не выгодно позволять международным партнерам делать инвестиции в акционерный капитал. Самые дешевые средства, которые мы можем найти на рынке, - это кредитование. Мы - семейный бизнес, поэтому планируем бизнес не под продажу, а для своих детей. Поэтому в нашей стратегии прописано, что если мы и будем с кем-то партнериться, то через 5-7 лет должны выкупить эту долю обратно".

Василий Хмельницкий, украинский предприниматель, основатель UFuture:

"Нет в мире стран, которые были бы настроены поддержать нас быть не сырьевой, а производственной державой. Это наша задача. Ведь будет производство, будет развиваться малый и средний бизнес. Когда в городе есть десять заводов, люди получают там хорошие зарплаты, тратят здесь, тогда малый и средний бизнес будут работать, поскольку в экономике все плотно связано".

Олесь Пищак, владелец Audit of Sales, управляющий партнер БУДЕ ДОМ:

"Мы сделали основательное исследование рынка, согласно которому опрошенные риэлторы указали на 67% продаж, как средний показатель по количеству сделок в 2023 году по сравнению с довоенным 2021 годом во Львовской области. С войной Львов стал миллионником. На рынке ключевым продуктом на сегодня является таунхаус".

Юлия Липовецкая, экс-директор компании большой четверки, основательница и СЕО компании SAPience:

"Мы ориентированы на риски. Поэтому в определенный момент уже во время войны приняли решение на некоторое время отказаться от иностранных инвестиций, чтобы показать, что мы и сами немало можем. А партнеры, которые пытаются привлечь нас к международным проектам, приходят прежде всего за нашим интеллектуальным активом. Ценность нашего менталитета действительно несравнима для многих стран".

Александр Прохорович, менеджер по вопросам фискального регулирования Филип Моррис Украина:

"Наша основная фабрика расположена очень близко к линии фронта в Харьковской области. Поэтому когда началось полномасштабное вторжение россии, мы приостановили ее работу. Харьковская фабрика полностью покрывала потребности украинского рынка, а также обеспечивала экспорт в 20 стран, включая Японию. С войной мы начали зависеть от импорта, но это усложняло логистику и существенно удорожало себестоимость продукции. Поэтому Филип Моррис инвестировала $30 млн и в мае этого года открыла вторую фабрику на Львовщине, где до конца года будет работать 250 сотрудников. Эти рабочие места предложили в первую очередь нашим харьковским работникам, 150 из них уже согласились на переезд во Львовскую область".

Дмитрий Зозуля, заместитель председателя правления МХП по M&A:

"Инвестиции в бизнесы, которые расширяют нашу кулинарную экспертизу, - одно из направлений, которым мы движемся для развития кулинарной экосистемы МХП.

Мы ищем бизнесы с потенциалом роста. МХП имеет значительный опыт в различных аспектах бизнеса, поэтому можем усилить эти компании не только финансово, но и экспертно. Мы готовы объединять усилия, инвестировать в капитал компаний и помогать им расти".

Роман Матис, президент Международного Инвестиционного Офиса:

"Мы умеем ускорять многие процессы, которые в других странах могут длиться годами: в Украине можно реализовать проект за месяцы или год - то, что в других странах будет занимать гораздо больше времени".

Виктор Ющенко, третий Президент Украины:

"Более 70% тех, кто покинул Украину в течение последних двух лет, - это люди с высшим образованием. Сегодня главным ресурсом процветания экономической территории любого государства является рабочая сила. Рабочая сила в XXI веке - это нефть ХХ века. Это то, что нельзя игнорировать, за что надо заботиться. И наш политический и национальный долг - вернуть этих украинцев домой".

Андрей Садовый, городской голова Львова:

"Если мы хотим в Украине иметь успех, мы должны 10 лет инвестировать в образование. Только инвестиции в образование дадут результат". По его словам, Украина имеет невероятный человеческий потенциал, но сейчас он работает на другие страны. И надо работать над тем, чтобы вернуть этот потенциал домой".

Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO:

"Украина стала энергодефицитной уже как два года. Враг изменил тактику, на 90% уничтожив ТЭЦ, на большой процент разрушив гидрогенерацию электроэнергии и вернувшись к тактике атак сетевых объектов. И никаких прогнозов нет... Но россияне будут продолжать обстрелы. И построить большое количество генераций - это время, и оно не в месяцах, а в годах".

Екатерина Загорий, соучредитель бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и директор совета директоров фармацевтической компании Дарница:

"Мы создали собственный фонд, назвали его собственным именем, тратим собственные средства, создаем на них собственные социальные проекты, чтобы помогать другим, поэтому у меня стоит вопрос, как зарабатывать. Надо больше зарабатывать, чтобы больше тратить на социальные проекты".

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы:

"Залогом удачных сборов становится привлечение известных блогеров, селебритис, звезд креативной индустрии и спорта, которые выступают ретрансляторами на свои аудитории информации о сборах. Фонд является оператором средств, одним из участников краудфандинговой кампании, тем, кто получает соответствующие лицензии. Поэтому волонтерство - это синергия, а не конкуренция".

Тарас Кицмей, соучредитель и член Совета директоров SoftServe:

"ІТ в Украине - это стратегическая индустрия. Основная причина в том, что она создает в больших объемах интеллектуальный капитал внутри страны. На сегодня примерно триста украинских ІТ-специалистов интегрированы в глобальную экономику в очень разных индустриях - в финансовой системе, в здравоохранении, розничной торговле, oil & gas и т.д.".

Виталий Коваль, председатель Фонда государственного имущества Украины:

"К сожалению, государство сегодня имеет много активов, которые выглядят как пассивы. Поэтому важно найти для себя точки роста. Когда бизнес приходит и занимается операционной деятельностью, это всегда эффективнее, чем государственный менеджмент".

Благодарим партнеров Mind Invest Summit:

Статусный Партнер: Банк Львов

Автомобильный партнер: Ауди Центр Львов

Международный инвестиционный офис

Компания КоФарминг Украина

Компания Кормотех

Природная минеральная вода "Моршинская"

Компания PepsiCo

Гастромаркет WINETIME

Алкогольный партнер - компания Фиорели

Юридический партнер - компания 4lex

БЦ Viking - бизнес-центр класса "А"

Главные информационные партнеры: Украинская ассоциация венчурного и частного капитала UVCA, Capital Times, Львовский ІТ Кластер, Ассоциация украинского бизнеса в Польше, Бизнес-школа УКУ, CORE business club, Американская торговая палата в Украине, EBA, Business Radio Group, Международное бизнес-сообщество Board, Start global.

Информационные партнеры: Интерфакс-Украина, Деловая Столица, LIGA:ZAKON, Root-Nation.com, Economist, robota.ua, Всеукраинский аграрный журнал "АгроЭлита", Founder.ua, Украинские Национальные Новости, медиа-компания "MPG: Бизнес и Финансы", ресурс iTechua, телеграм-канал "Про Бизнес, стартапы, IT", клуб RISE, Harbar Bots, "Палай" медиа, Marketer, Сайт Киева 44.ua, телеграм-канал "Бизныч | Финансы | Бизнес".

Принимающие партнеры: многофункциональный комплекс Emily Resort и Гранд отель Львов.