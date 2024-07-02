У Львові відбувся Mind Invest Summit – найбільший захід цього літа для інвесторів та підприємців

Протягом 28-29 червня у Львові відбувся Mind Invest Summit – конференція для інвесторів, підприємців, команд стартапів і всіх, хто серйозно розглядає Україну та її активи як об’єкти інвестування. Захід виявився справді цінним, оскільки зібрав в одному місці збалансований склад спікерів, які своїми виступами, судженнями, переконаннями й думками прямо або опосередковано впливають на інвестиційну привабливість країни.

Щодня, зранку і до самого вечора, перед гостями Mind Invest Summit виступали очільники регуляторних органів держави, представники волонтерського руху та закордонних урядів, великого та середнього бізнесу, аналітики інституціональних фондів та "ангельські інвестори".

Крім того, відбулись пітчі багатьох українських стартапів, які просто на заході намагались залучити інвестиції.

Паралельно відбувалась технологічна виставка UA Tech Show – експозиція, що об’єднала провідні технологічні компанії України, які презентують відвідувачам останні продукти та винаходи. Завдання учасників експозиції насправді просте – шукати та знайти партнерів, інвесторів чи замовників.

А щовечора на учасників очікували виступи фестивалю Jazz Weekend. Першого дня гостей саміту занурив в атмосферу вишуканої музичної імпровізації Jazz in Kyiv Band та її знаний лідер Олексій Коган, другого дня – неперевершена Ніно Катамадзе.

Ключові цитати з виступів спікерів Mind Invest Summit 2024

Ашот Абраамян, голова правління АТ АКБ "Львів":

"Першою реакцією іноземних інвесторів на початок повномасштабного вторгнення був шок. Вони зайняли вичікувальну позицію, розраховуючи на те, що війна колись закінчиться і вже тоді вони зможуть надати фінансову допомогу. Поступово ми почали доносити до них думку, що невідомо, коли настане мир, і що підтримка бізнесу потрібна тут і зараз. Наші поточні партнери відгукнулися першими і надали ресурси для кредитування. Ба більше, Банк Львів був одним з перших у країні, хто почав залучати не тільки кредитні кошти, але й гранти та гарантії через співпрацю з міжнародними організаціями та фондами. Тішить, що взаємодія невпинно розширюється, і цьогоріч до нас долучилася низка нових потужних партнерів".

Ростислав Вовк, Голова Наглядової ради та співвласник "Кормотех":

"Поки нам не вигідно дозволяти міжнародним партнерам робити інвестиції в акціонерний капітал. Найдешевші кошти, які ми можемо знайти на ринку, – це кредитування. Ми – сімейний бізнес, тому не плануємо бізнес під продаж, а для своїх дітей. Тож у нашій стратегії прописано, що коли ми і будемо з кимось партнеритись, то за 5-7 років маємо викупити цю частку назад".

Василь Хмельницький, український підприємець, засновник UFuture:

"Немає у світі країн, які були б налаштовані підтримати нас бути не сировинною, а виробничою державою. Це наша задача. Адже буде виробництво, буде розвиватися малий і середній бізнес. Коли в місті є десять заводів, люди отримують там гарні зарплати, витрачають тут, тоді малий і середній бізнес працюватимуть, оскільки в економіці усе щільно пов’язано".

Олесь Піщак, власник Audit of Sales, керуючий партнер БУДЕ ДІМ:

"Ми зробили ґрунтовне дослідження ринку, відповідно до якого опитані ріелтори вказали на 67% продажів, як середній показник за кількістю угод у 2023 році у порівнянні з довоєнним 2021 роком у Львівській області. З війною Львів став мільйонником. На ринку ключовим продуктом на сьогодні є таунхаус".

Юлія Ліповецька, ексдиректорка компанії великої четвірки, засновниця та СЕО компанії SAPience:

"Ми орієнтовані на ризики. Тож у певний момент уже під час війни ухвалили рішення на деякий час відмовитись від іноземних інвестицій, щоб показати, що ми й самі чимало можемо. А партнери, які намагаються залучити нас до міжнародних проєктів, приходять передусім за нашим інтелектуальним активом. Цінність нашого менталітету дійсно непорівнянна для багатьох країн".

Олександр Прохорович, менеджер з питань фіскального регулювання Філіп Морріс Україна:

"Наша основна фабрика розташована дуже близько до лінії фронту у Харківській області. Тож коли почалось повномасштабне вторгнення росії, ми призупинили її роботу. Харківська фабрика повністю покривала потреби українського ринку, а також забезпечувала експорт до 20-ти країн, включаючи Японію. З війною ми почали залежати від імпорту, але це ускладнювало логістику та суттєво здорожчувало собівартість продукції. Тож Філіп Морріс інвестувала $30 млн і у травні цього року відкрила другу фабрику на Львівщині, де до кінця року буде працювати 250 співробітників. Ці робочі місця запропонували першочергово нашим харківським працівникам, 150 з них уже зголосилися на переїзд у Львівську область".

Дмитро Зозуля, заступник голови правління МХП з M&A:

"Інвестиції в бізнеси, які розширюють нашу кулінарну експертизу, — один із напрямів, яким ми рухаємось для розбудови кулінарної екосистеми МХП.

Ми шукаємо бізнеси з потенціалом зростання. МХП має значний досвід у різних аспектах бізнесу, тож можемо посилити ці компанії не тільки фінансово, але й експертно. Ми готові об'єднувати зусилля, інвестувати в капітал компаній і допомагати їм зростати".

Роман Матис, президент Міжнародного Інвестиційного Офісу:

"Ми вміємо пришвидшувати багато процесів, які в інших країнах можуть тривати роками: в Україні можна реалізувати проєкт за місяці чи рік — те, що в інших країнах займатиме набагато більше часу".

Віктор Ющенко, третій Президент України:

"Більше 70% тих, хто покинув Україну протягом останніх двох років, — це люди з вищою освітою. Сьогодні головним ресурсом процвітання економічної території будь-якої держави є робоча сила. Робоча сила у XXI сторіччі — це нафта ХХ сторіччя. Це те, що не можна ігнорувати, за що треба піклуватись. І наш політичний та національний обов’язок — повернути цих українців додому".

Андрій Садовий, міський голова Львова:

"Якщо ми хочемо в Україні мати успіх, ми маємо 10 років інвестувати в освіту. Тільки інвестиції в освіту дадуть результат". За його словами, Україна має неймовірний людський потенціал, але наразі він працює на інші країни. І треба працювати над тим, щоб повернути цей потенціал додому".

Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO:

"Україна стала енергодефіцитною вже як два роки. Ворог змінив тактику, на 90% знищивши ТЕЦ, на великий відсоток зруйнувавши гідрогенерацію електроенергії і повернувшись до тактики атак мережевих об’єктів. І жодних прогнозів немає… Але росіяни продовжуватимуть обстріли. Й побудувати велику кількість генерацій – це час, і він не в місяцях, а в роках".

Катерина Загорій, співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та директорка ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця:

"Ми створили власний фонд, назвали його власним ім’ям, витрачаємо власні кошти, створюємо на них власні соціальні проєкти, щоб допомагати іншим, тому в мене стоїть питання, як заробляти. Треба більше заробляти, щоб більше витрачати на соціальні проєкти".

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули:

"Запорукою вдалих зборів стає залучення відомих блогерів, селебрітіс, зірок креативної індустрії та спорту, які виступають ретрансляторами на свої аудиторії інформації про збори. Фонд є оператором коштів, одним з учасників краудфандингової кампанії, тим, хто здобуває відповідні ліцензії. Тож волонтерство – це синергія, а не конкуренція".

Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів SoftServe:

"ІТ в Україні – це стратегічна індустрія. Основна причина в тому, що вона створює у великих обсягах інтелектуальний капітал всередині країни. На сьогодні приблизно триста українських ІТ-спеціалістів інтегровані у глобальну економіку в дуже різних індустріях – у фінансовій системі, в охороні здоров’я, роздрібній торгівлі, oil & gas тощо".

Віталій Коваль, голова Фонду державного майна України:

"На жаль, держава сьогодні має багато активів, які виглядають як пасиви. Тому важливо знайти для себе точки росту. Коли бізнес приходить і займається операційною діяльністю, це завжди ефективніше, ніж державний менеджмент".

Дякуємо партнерам Mind Invest Summit:

Статусний Партнер: Банк Львів

Автомобільний партнер: Audі Центр Львів

Міжнародний інвестиційний офіс

Компанія КоФармінг Україна

Компанія Кormotech

Природна мінеральна вода "Моршинська"

Компанія PepsiСo

Гастромаркет WINETIME

Алкогольний партнер – компанія Фіорелі

Юридичний партнер – компанія 4lex

БЦ Viking – бізнес-центр класу "А"

Головні інформаційні партнери: Українська асоціація венчурного та приватного капіталу UVCA, Capital Times, Львівський ІТ Кластер, Асоціація українського бізнесу в Польщі, Бізнес-школа УКУ, CORE business club, Американська торговельна палата в Україні, EBA, Business Radio Group, Міжнародна бізнес-спільнота Board, Start global.

Інформаційні партнери: Інтерфакс-Україна, Ділова Столиця, LIGA:ZAKON, Root-Nation.com, Economist, robota.ua, Всеукраїнський аграрний журнал "АгроЕліта", Founder.ua, Українські Національні Новини, медіа-компанія "MPG: Бізнес і Фінанси", ресурс iTechua, телеграм-канал "Про Бізнес, стартапи, IT", клуб RISE, Harbar Bots, "Палай" медіа, Marketer, Сайт Києва 44.ua, телеграм-канал "Бізнич | Фінанси | Бізнес".

Партнери, що приймали: багатофункціональний комплекс Emily Resort та Гранд готель Львів.