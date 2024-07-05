Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Состояние нового дорожного покрытия на дороге между населенными пунктами Берестовец и Комаровка Черниговской области, которую недавно отремонтировали по требованию местных жителей, будет зависеть от того, насколько крупногабаритный транспорт будет придерживаться весового режима. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области Алина Коломиец в комментарии УНН.

Детали

Пресс-секретарь уточнила, что был проведен аварийный ремонт, который не имеет четких границ гарантийных обязательств. Поэтому, сколько продержится дорога, будет зависеть от того, как ею будут пользоваться. В частности, и агрохолдинги.

"Аварийный ремонт выполнен на участке от перекрестка с трассой М-02 "Копти - Глухов - Бачевск" до села Берестовец.

Работы проведены за счет эксплуатационного содержания. В частности, ямочный ремонт отдельных выбоин, на отдельных участках - сплошным слоем покрытия с использованием вторичных дорожно-строительных материалов. Восстановлено покрытие трех мостов.

Аварийный ремонт, он не имеет четких границ гарантийных обязательств. Сколько продержится дорога, будет зависеть от того, как автотранспортом будет соблюдаться весовой режим. Ведь по дороге ездит транспорт аграрных предприятий и много лесовозов", - отметила Алина Коломиец.

Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)

Пресс-секретарь добавила, что, пока они полностью не завершены, проводится подсыпка обочины.

Стоимость работ и количество задействованной техники и персонала будет известна по факту сдачи работ подрядчиком.

Напомним

Именно неконтролируемое движение крупногабаритного тяжеловесного транспорта в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры назвали одной из причин разрушения дороги между Комаровкой и Берестовцем.

Местные жители жаловались, что дорогу своим транспортом разрушают, обвиняли агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания".