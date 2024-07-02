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Неконтрольований рух великогабаритного транспорту – в Агентстві відновлення назвали причину знищення дороги на Чернігівщині, ремонту якої добилися люди

Київ • УНН

 • 107186 перегляди

За даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, дорога між селами Берестовець та Комарівка Ніжинського району Чернігівської області була зруйнована через тривалу експлуатацію, недотримання міжремонтних термінів, та неконтрольованого руху великовантажних транспортних засобів і потребує відповідного ремонту.

Неконтрольований рух великогабаритного транспорту – в Агентстві відновлення назвали причину знищення дороги на Чернігівщині, ремонту якої добилися люди

Однією з причин руйнації дороги у Ніжинському районі Чернігівської області був неконтрольований рух великогабаритного, важковагового транспорту. Про це йдеться у відповіді Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на запит УНН.

Деталі

За інформацією Служби відновлення (в Чернігівській області - ред), вказана у зверненні автомобільна дорога Т-25-52 внаслідок тривалої експлуатації, недотримання міжремонтних термінів, та неконтрольованого руху великовантажних транспортних засобів і постійного недофінансування дорожньої галузі протягом багатьох років, втратила свої транспортно-експлуатаційні властивості і потребує відповідного ремонту

- йдеться у відповіді.

В Агентстві уточнили, що на ділянці між населеними пунктами Берестовець та Комарівка здійснюється першочерговий аварійний ремонт покриття за рахунок експлуатаційного утримання.

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Щодо руху великогабаритного транспорту, то в Агентстві переконують, що на згаданій ділянці встановлені дорожні знаки з інформацією про вагові обмеження до 44 тонн.

"Також, для інформування учасників дорожнього руху встановлено відповідні попереджувальні дорожні знаки. На автомобільній дорозі Т-25-52 дозволено рух транспортних засобів, вагові параметри яких не перевищують вимог п. 22.5 (б, в) Правил дорожнього руху України, затверджених постановою, Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (в залежності від кількості осей транспортного засобу: 18 — 44 тонни)", зазначають в агентстві відновлення.

Нагадаємо

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області розповіли, що ділянці дороги між Берестовцем та Комарівкою буде проведено аварійний ремонт найбільш зруйнованих ділянок та виконано першочергові роботи з покращення проїзду.

Сільський голова Комарівки Віктор Бондаренко запевняє, що до ремонтних робіт долучилися агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія". Саме ці компанії місцеві жителі звинувачували у руйнуванні дороги своїм великогабаритним транспортом.

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