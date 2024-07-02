Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Одной из причин разрушения дороги в Нежинском районе Черниговской области было неконтролируемое движение крупногабаритного, тяжеловесного транспорта. Об этом говорится в ответе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины на запрос УНН.

Детали

По информации Службы восстановления (в Черниговской области - ред), указанная в обращении автомобильная дорога Т-25-52 в результате длительной эксплуатации, несоблюдения межремонтных сроков, и неконтролируемого движения большегрузных транспортных средств и постоянного недофинансирования дорожной отрасли в течение многих лет, потеряла свои транспортно-эксплуатационные свойства и требует соответствующего ремонта - говорится в ответе.

В Агентстве уточнили, что на участке между населенными пунктами Берестовец и Комаровка осуществляется первоочередной аварийный ремонт покрытия за счет эксплуатационного содержания.

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Что касается движения крупногабаритного транспорта, то в Агентстве утверждают, что на упомянутом участке установлены дорожные знаки с информацией о весовых ограничениях до 44 тонн.

"Также, для информирования участников дорожного движения установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки. На автомобильной дороге Т-25-52 разрешено движение транспортных средств, весовые параметры которых не превышают требований п. 22.5 (б, в) Правил дорожного движения Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 № 1306 (в зависимости от количества осей транспортного средства: 18 - 44 тонны)", отмечают в агентстве восстановления.

Напомним

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области рассказали, что на участке дороги между Берестовцем и Комаровкой будет проведен аварийный ремонт наиболее разрушенных участков и выполнены первоочередные работы по улучшению проезда.

Сельский голова Комаровки Виктор Бондаренко уверяет, что к ремонтным работам присоединились агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания". Именно эти компании местные жители обвиняли в разрушении дороги своим крупногабаритным транспортом.