Голова сільради переконує, що "Kernel" та "Українська молочна компанія" долучилися до ремонту дороги, у знищені якої їх звинувачували люди.

Агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" долучилися до ремонту дороги між населеними пунктами Берестовець та Комарівка в Чернігівській області, у знищенні якої своїм великогабаритним транспортом їх звинувачували місцеві жителі. Таку інформацію озвучив голова Комарівської сільської ради Віктор Бондаренко в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

"Ми звернулися до голови Чернігівської ОВА, до Служби відновлення в області. Служба, як власник дороги, зараз робить ремонт спільними зусиллями із комунальним підприємством Комарівської сільської ради та інвестструктурами, які їздять по цій дорозі. Зокрема, допомагають СТОВ "Дружба-Нова" (входить в групу "Kernel" - ред.) та "Українська молочна компанія". Робиться якісний ямковий ремонт", -зазначив Віктор Бондаренко.

При цьому, Комарівській сільський голова не уточнив, як саме два агрохолдинги допомагають в ремонті дороги.

Додатково

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області розповіли, які саме роботи будуть проведені на згаданій ділянці дороги.

"Ми проводимо аварійний ремонт найбільш зруйнованих ділянок, і будуть виконані першочергові роботи з покращення проїзду тією ділянкою дороги - це ямковий ремонт, і буде відремонтоване покриття на трьох мостах.

Ямковий ремонт - це асфальтування. На жаль, немає коштів на капітальні роботи, адже в Україні минулого року всі кошти Дорожнього фонду були передані в державний бюджет на потреби оборони. Зараз фінансування будь-яких дорожніх робіт відбувається по-іншому. Щодо суми, то це в загальному комплексі можна буде сказати по факту виконання робіт", - розповіла в коментарі УНН речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області Аліна Коломієць.

Додала, що в Службі відновлення немає інформації, чи надають якусь допомогу в ремонті агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Контекст

У руйнуванні цієї дороги своїм великогабаритним транспортом жителі Ніжинського району звинувачували агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Саме цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжин, втім пацієнтка за декілька днів померла у медзакладі.

"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнали, що користуються цією дорогою, однак, не виявили бажання долучитися до її ремонту.

Доведені до відчаю люди не бачили іншого виходу, а тому написали колективне звернення до Чернігівської ОВА з вимогою виділити кошти на дороги між Берестовцем та Комарівкою.

В Чернігівській ОВА розглядають можливість ремонту ще однієї ділянки дороги, яку своїм транспортом руйнують два агрохолдинги