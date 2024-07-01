Голова сільради переконує, що "Kernel" та "Українська молочна компанія" долучилися до ремонту дороги, у знищені якої їх звинувачували люди.

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59761 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146011 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141544 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119507 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131031 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84253 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92555 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98546 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89592 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219256 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41018 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18350 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 17985 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41084 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19644 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141546 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219256 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369661 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305311 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9968 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30261 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27220 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119510 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32367 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Голова сільради переконує, що "Kernel" та "Українська молочна компанія" долучилися до ремонту дороги, у знищені якої їх звинувачували люди

Київ • УНН

 • 29328 перегляди

Голова сільради переконує, що "Kernel" та "Українська молочна компанія" долучилися до ремонту дороги, у знищені якої їх звинувачували люди.

Голова сільради переконує, що "Kernel" та "Українська молочна компанія" долучилися до ремонту дороги, у знищені якої їх звинувачували люди

Агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія" долучилися до ремонту дороги між населеними пунктами Берестовець та Комарівка в Чернігівській області, у знищенні якої своїм великогабаритним транспортом їх звинувачували місцеві жителі. Таку інформацію озвучив голова Комарівської сільської ради Віктор Бондаренко в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

"Ми звернулися до голови Чернігівської ОВА, до Служби відновлення в області. Служба, як власник дороги, зараз робить ремонт спільними зусиллями із комунальним підприємством Комарівської сільської ради та інвестструктурами, які їздять по цій дорозі. Зокрема, допомагають СТОВ "Дружба-Нова" (входить в групу "Kernel" - ред.) та "Українська молочна компанія". Робиться якісний ямковий ремонт", -зазначив Віктор Бондаренко.

При цьому, Комарівській сільський голова не уточнив, як саме два агрохолдинги допомагають в ремонті дороги.

Додатково

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області розповіли, які саме роботи будуть проведені на згаданій ділянці дороги.

"Ми проводимо аварійний ремонт найбільш зруйнованих ділянок, і будуть виконані першочергові роботи з покращення проїзду тією ділянкою дороги - це ямковий ремонт, і буде відремонтоване покриття на трьох мостах.

Ямковий ремонт - це асфальтування. На жаль, немає коштів на капітальні роботи, адже в Україні минулого року всі кошти Дорожнього фонду були передані в державний бюджет на потреби оборони. Зараз фінансування будь-яких дорожніх робіт відбувається по-іншому. Щодо суми, то це в загальному комплексі можна буде сказати по факту виконання робіт", - розповіла в коментарі УНН речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області Аліна Коломієць.

Додала, що в Службі відновлення немає інформації, чи надають якусь допомогу в ремонті агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Контекст

У руйнуванні цієї дороги своїм великогабаритним транспортом жителі Ніжинського району звинувачували агрохолдинги "Kernel" та "Українська молочна компанія".

Саме цією дорогою "швидка" ледь довезла літню жінку з інсультом до лікарні у Ніжин, втім пацієнтка за декілька днів померла у медзакладі.

"Kernel" та "Українська молочна компанія" визнали, що користуються цією дорогою, однак,  не виявили бажання долучитися до її ремонту.

Доведені до відчаю люди не бачили іншого виходу, а тому написали колективне звернення до Чернігівської ОВА з вимогою виділити кошти на дороги між Берестовцем та Комарівкою.

В Чернігівській ОВА розглядають можливість ремонту ще однієї ділянки дороги, яку своїм транспортом руйнують два агрохолдинги27.06.24, 10:05 • 102183 перегляди

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45