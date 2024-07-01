Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди

Агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги между населенными пунктами Берестовец и Комаровка в Черниговской области, в уничтожении которой своим крупногабаритным транспортом их обвиняли местные жители. Такую информацию озвучил председатель Комаровского сельского совета Виктор Бондаренко в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

"Мы обратились к главе Черниговской ОВА, в Службу восстановления в области. Служба, как владелец дороги, сейчас делает ремонт совместными усилиями с коммунальным предприятием Комаровского сельского совета и инвестструктурами, которые ездят по этой дороге. В частности, помогают СООО "Дружба-Нова" (входит в группу "Kernel" - ред.) и "Украинская молочная компания". Делается качественный ямочный ремонт", - отметил Виктор Бондаренко.

При этом, Комаровский сельский голова не уточнил, как именно два агрохолдинга помогают в ремонте дороги.

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В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области рассказали, какие именно работы будут проведены на упомянутом участке дороги.

"Мы проводим аварийный ремонт наиболее разрушенных участков, и будут выполнены первоочередные работы по улучшению проезда по тому участку дороги - это ямочный ремонт, и будет отремонтировано покрытие на трех мостах.

Ямочный ремонт - это асфальтирование. К сожалению, нет средств на капитальные работы, ведь в Украине в прошлом году все средства Дорожного фонда были переданы в государственный бюджет на нужды обороны. Сейчас финансирование любых дорожных работ происходит по-другому. Относительно суммы, то это в общем комплексе можно будет сказать по факту выполнения работ", - рассказала в комментарии УНН пресс-секретарь Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области Алина Коломиец.

Добавила, что в Службе восстановления нет информации, оказывают ли какую-то помощь в ремонте агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания".

Контекст

В разрушении этой дороги своим крупногабаритным транспортом жители Нежинского района обвиняли агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания".

Именно по этой дороге "скорая" едва довезла пожилую женщину с инсультом в больницу в Нежин, впрочем пациентка через несколько дней умерла в медучреждении.

"Kernel" и "Украинская молочная компания" признали, что пользуются этой дорогой, однако, не изъявили желания присоединиться к ее ремонту.

Доведенные до отчаяния люди не видели другого выхода, а потому написали коллективное обращение к Черниговской ОВА с требованием выделить средства на дороги между Берестовцем и Комаровкой.

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга