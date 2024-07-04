Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)

Как минимум, часть дороги в Нежинском районе Черниговской области, ремонта которой добились люди, уже заасфальтирована. Соответствующее видео прислали УНН местные жители.

На видео видно, что дорожное покрытие сейчас в значительно лучшем состоянии чем до начала ремонтных работ

"Это дорога между Комаровкой и Беростовцем. Хоть ехать можно", - говорит местный житель.

Правда, пока непонятно, продолжаются ли еще ремонтные работы или уже завершены.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры Черниговской области журналисту УНН, пока, не предоставили информации по этому поводу.

В то же время, представитель "Украинской молочной компании" Игорь Хлыстун, которая расчищала обочину перед началом ремонтных работ, предполагает, что они уже завершены.

"Видел что трамбовочные машины и спецтехнику увозят. Я так понимаю, что они завершили работу", - рассказал Хлистун.

Напомним

Ремонт дороги между населенными пунктами Берестовец и Комаровка начался в конце июня после коллективного обращения местных жителей к областным властям.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области уточнили, что проводится аварийный ремонт наиболее разрушенных участков и выполняются первоочередные работы по улучшению проезда. В частности, работы предусматривают асфальтирование.

В разрушении этого участка дороги местные жители обвиняли агрохолдинги "Kernel" и "Украинская молочная компания".

Комаровский сельский голова Виктор Бондаренко рассказал, что эти компании присоединились к ремонтным работам, однако, не уточнил, как именно.

При этом, в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры УНН сообщили, что одной из причин разрушения дороги между Берестовцем и Комаровкой было неконтролируемое движение крупногабаритного, тяжеловесного транспорта.