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Розчистили узбіччя: в агрохолдингу розповіли, як долучилися до ремонту дороги, у знищенні якої його звинувачували люди

Київ • УНН

 • 93651 перегляди

"Українська молочна компанія" розчистила узбіччя перед початком ремонтних робіт на пошкодженій дорозі між Берестовцем та Комарівкою в Ніжинському районі Чернігівської області, в руйнуванні якої її разом з "Kernel" і звинувачували.

Розчистили узбіччя: в агрохолдингу розповіли, як долучилися до ремонту дороги, у знищенні якої його звинувачували люди

"Українська молочна компанія", яку разом з "Kernel" місцеві жителі звинувачували у руйнуванні своїм великогабаритним транспортом однієї з доріг у Ніжинському районі Чернігівської області, розчистила узбіччя перед початком ремонтних робіт. Про це повідомив директор Борзнянської філії ТОВ "Українська молочна компанія" Ігор Хлистун в коментарі УНН.

Деталі

За його словами, підготовчі роботи вони провели за один день. 

Ще до того, як ремонтна бригада заїхала з автостради, до нас звернувся сільський голова Комарівки, бо там треба  було провести підготовчі роботи, щоб їхня техніка працювала нормально. Ми провели роботи з розчищення узбіччя. Надали фронтальний навантажувач, який відпрацював повний робочий день

- зазначив Хлистун.

Зауважив, що ремонтні роботи, скоріш за все, вже повністю завершені.

"Бачив що трамбувальні машини і спецтехніку увозять. Я так розумію, що вони завершили роботу", - додав представник "УМК".

Нагадаємо

Комарівській сільський голова Віктор Бондаренко раніше повідомив, що "Українська молочна компанія" та "Kernel" долучилися до ремонтних робіт на зруйнованій ділянці дороги між населеними пунктами Берестовець та Комарівка. Однак, не уточнив, як саме. 

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області розповіли, що на цій дорозі проводиться аварійний ремонт найбільш зруйнованих ділянок та виконуються першочергові роботи з покращення проїзду.

В Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури УНН повідомили, що однією з причин руйнації дороги між Берестовцем та Комарівкою був неконтрольований рух великогабаритного, важковагового транспорту. 

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