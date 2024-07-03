Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди

"Украинская молочная компания", которую вместе с "Kernel" местные жители обвиняли в разрушении своим крупногабаритным транспортом одной из дорог в Нежинском районе Черниговской области, расчистила обочину перед началом ремонтных работ. Об этом сообщил директор Борзнянского филиала ООО "Украинская молочная компания" Игорь Хлистун в комментарии УНН.

Детали

По его словам, подготовительные работы они провели за один день.

Еще до того, как ремонтная бригада заехала с автострады, к нам обратился сельский голова Комаровки, потому что там надо было провести подготовительные работы, чтобы их техника работала нормально. Мы провели работы по расчистке обочины. Предоставили фронтальный погрузчик, который отработал полный рабочий день - отметил Хлистун.

Заметил, что ремонтные работы, скорее всего, уже полностью завершены.

"Видел что трамбовочные машины и спецтехнику увозят. Я так понимаю, что они завершили работу", - добавил представитель "УМК".

Напомним

Комаровский сельский голова Виктор Бондаренко ранее сообщил, что "Украинская молочная компания" и "Kernel" присоединились к ремонтным работам на разрушенном участке дороги между населенными пунктами Берестовец и Комаровка. Однако, не уточнил, как именно.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области рассказали, что на этой дороге проводится аварийный ремонт наиболее разрушенных участков и выполняются первоочередные работы по улучшению проезда.

В Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры УНН сообщили, что одной из причин разрушения дороги между Берестовцем и Комаровкой было неконтролируемое движение крупногабаритного, тяжеловесного транспорта.