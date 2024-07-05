В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

Детективам Национального антикоррупционного бюро Украины якобы мешают эффективно работать так называемые "правки Лозового", которые устанавливают предельные сроки для досудебного расследования. Однако, в практике антикоррупционеров есть дела, которые они расследуют уже почти десять лет, а все это время подозреваемым приходится жить с существенными ограничениями, пишет УНН.

Иностранные эксперты, которые провели аудит деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за 2021-2023 годы, указали на необходимость отмены так называемых "правок Лозового", ведь они якобы только мешают детективам.

Несколько уголовных правонарушений, которые отнесены к подследственности НАБУ, относятся к категории со сроком давности менее 5 лет, что подрывает эффективность уголовного преследования коррупции, особенно по делам о недостоверном декларировании имущества, - говорится в отчете аудиторов.

Однако, такая идея вызывает много вопросов. Ведь детективы давно уже "прославились" громкими разоблачениями высокопоставленных чиновников, но для того, чтобы доказать свое "разоблачение" иногда им не хватает и десяти лет.

Показательны уголовные производства против экс-главы компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, которые детективы расследуют уже почти 10 лет. Доказать его вину пока так и не удалось, однако все это время Крючков вынужден жить с существенными ограничениями, которые уже негативно повлияли на его образ жизни и частный бизнес.

Одним из недавних "громких" дел, которое НАБУ расследует уже пять лет, является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. Разумные сроки досудебного расследования уже давно прошли, поэтому детективы теперь вынуждены продолжать их через суд.

По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук. Однако, как впоследствии выяснилось, таких земель ни у него, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. Однако есть у участников АТО, которым государство предоставило право на их приватизацию. Чем именно завладел Сольский - в НАБУ отказались уточнять. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности экс-министра. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский оставил свою должность министра.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.