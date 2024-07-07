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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Украинское море не потерпит российский флот

Зеленский: Украинское море не потерпит российский флот

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 08:40  •  2059 просмотра

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В День Военно-Морских сил Украины президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское море не потерпит российского флота и что врагу не по зубам украинская морская пехота.

Президент Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал видео ко Дню ВМС Украины. Как пишет УНН, в нем он отметил, что Военно-морские силы Украины доказали, что украинское море не потерпит российского флота.

День Военно-Морских сил Украины. День героических воинов, которые доказали, что украинское море не потерпит российского флота и что врагу не по зубам наша, украинская морская пехота

- написал Зеленский.

Напомним

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили две артиллерийские системы врага, зенитно-ракетный комплекс "Бук" российской армии, их пункт управления беспилотников и 22 района сосредоточения личного состава российской армии.

На фронте произошло 142 боевых столкновения - Геншаб7 июля 2024, 06:05 • 20300 просмотров

Анастасия Рябоконь

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