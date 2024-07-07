Зеленский: Украинское море не потерпит российский флот
Киев • УНН
В День Военно-Морских сил Украины президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское море не потерпит российского флота и что врагу не по зубам украинская морская пехота.
Президент Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал видео ко Дню ВМС Украины. Как пишет УНН, в нем он отметил, что Военно-морские силы Украины доказали, что украинское море не потерпит российского флота.
День Военно-Морских сил Украины. День героических воинов, которые доказали, что украинское море не потерпит российского флота и что врагу не по зубам наша, украинская морская пехота
Напомним
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили две артиллерийские системы врага, зенитно-ракетный комплекс "Бук" российской армии, их пункт управления беспилотников и 22 района сосредоточения личного состава российской армии.
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