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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 142 боевых столкновения - Геншаб

На фронте произошло 142 боевых столкновения - Геншаб

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 06:05  •  12798 просмотра

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На фронте произошло 142 боевых столкновения, агрессор нанес ракетные и авиационные удары, совершил около 4 000 обстрелов и применил 1 041 беспилотник-камикадзе, но украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях.

По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 58 авиационных ударов (задействовал 76 КАБов), совершил около четырех тысяч обстрелов, 138 из них - из реактивных систем залпового огня, применил 1041 дрон-камикадзе. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

Также противник наносил авиационные удары, в частности, в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области; Часов Яр, Юрьевка, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Новоселовка Первая, Волчье, Воздвиженка, Семеновка, Михайловка, Мемрик, Ильинка, Песчаное, Григорьевка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка, Константинопольское, Анновка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области; Гуляйполе, Новоданиловка Запорожской области.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до семи. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска помешали 20 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны и Торского в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.

На Покровском направлении наши защитники отражали 49 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Юрьевка, Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Евгеновка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил четыре атаки наших позиций в районе Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Захватчики проводили пять атак, успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф.

Еще плюс 1150 оккупантов и 16 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага7 июля 2024, 04:34 • 15273 просмотра

Лилия Подоляк

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