Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 550 990 человек личного состава и 8155 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 550990 человек, 8155 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.24 ориентировочно составили
Личный состав - 1150
[Танков - 2
боевых бронированных машин - 16,
артиллерийских систем - 40,
РСЗВ - +0,
средств ППО - 1,
самолетов - 0,
вертолетов - 0,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 53,
крылатых ракет - 1,
кораблей/катеров - 0,
подводных лодок - 0,
автомобильной техники и автоцистерн - 50,
специальной техники -16.
Генштаб о ситуации на фронте: враг концентрирует усилия наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях6 июля 2024, 14:32 • 31007 просмотров