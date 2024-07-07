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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 июля 2024, 14:25  •  114461 просмотра

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Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  110160 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

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5 июля 2024, 13:28  •  151208 просмотра

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5 июля 2024, 08:55  •  87491 просмотра

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5 июля 2024, 08:25  •  76611 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

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Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  66566 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

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Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
5 июля 2024, 07:03  •  48971 просмотра

Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

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В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
5 июля 2024, 06:30  •  143727 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

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Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
5 июля 2024, 05:30  •  64973 просмотра

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

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Украина призвала Болгарию не использовать тему войны в политических целях

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