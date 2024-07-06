Враг активен почти по всей линии боевого соприкосновения, концентрирует усилия наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях. Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 83, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"Оккупационные войска и в дальнейшем не оставляют надежды на осуществление своих замыслов. Так, с начала суток, враг активен почти по всей линии боевого соприкосновения, концентрирует усилия наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях. Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 83. Украинские защитники решительно сдерживают натиск оккупационных войск и наносят врагу значительные потери", - говорится в сводке.

В Генштабе отмечают, что от систематических бомбардировок вражеской авиации страдает Харьковщина. Сегодня, со стороны российской территории, террористы в целом нанесли девять авиаударов - сбросили 13 КАБов. Били по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.

В то же время, отражено семь вражеских штурмов вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции в районах Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения, в районе Петропавловки и Стельмаховки, продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще семь - продолжаются. Оккупанты активны в районе Макеевки и Невского - там произошло более трети от всех боевых столкновений.

На Северском направлении оккупанты совершили четыре атаки вблизи Спирного и Выемки. Защитники украинской земли отбили три атаки. Сейчас идет бой неподалеку Спирного. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении в течение дня наши войска отражали шесть безуспешных для противника штурмов наших позиций вблизи Калиновки, Клещеевки, Часового Яра, Андреевки и Ивановского.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, семь раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Северного и Нью-Йорка. В районе Нью-Йорка продолжается бой. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Юрьевке неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили два КАБа вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении в настоящее время состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 26 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеновки, Яснобродовки и Карловки. Восемь боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес авиаудары в районах Александрополя и Новоселовки Первой.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники отбили десять атак оккупационной армии, противник концентрирует усилия в районе Константиновки и Парасковиевки. Оккупанты бомбили КАБами районы Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении отражены два вражеских штурма возле Водяного. Противник активно применяет авиацию - в общем сбросил десять авиабомб возле Елизаветовки, Константинопольского, Анновки, Большой Новоселки, также нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

На Ореховском направлении оккупанты не смогли продвинуться неподалеку населенных пунктов Работино и Новоданиловка, осуществив три штурма. Кроме того, бомбили КАБами районы Новоданиловки и Гуляйполя.

"Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери", - резюмировали в Генштабе.

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении