На передовой произошло 119 боестолкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Лиманском и Торецком направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных (с применением 12 ракет) и 47 авиационных ударов (задействовал, в частности, 63 КАБа), использовал для поражения 422 дроны-камикадзе. Осуществил 2797 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении: захватчики 5 раз атаковали возле Глубокого и Липцов. ВСУ отбили 3 штурма, однако до сих пор еще продолжается бой в 2 локациях в районе Глубокого.

На Купянском: враг 5 раз пытался продвинуться неподалеку Синьковки. ВСУ отбили 4 атаки, однако еще один бой продолжается.

На Лиманском: противник 21 раз атаковал в районах Невского, Серебрянского леса, Грековки, Макеевки и Тернов. Защитники отбили 19 агрессий, впрочем еще идут два боестолкновения.

На Северском: террористы 7 раз пытался прорвать оборону в районах Белогоровки, Спирного и Выемки. Однако все попытки оказались безуспешны.

На Краматорском: оккупанты совершили 6 штурмовых действий. ВСУ отбили 4 атаки в районах Ивановского, Клещеевки и Часового Яра. Ситуация напряженная, ведь продолжается бой в двух локациях возле Калиновки.

На Покровском: в течение дня армия агрессора проявила здесь наибольшую активность. Следовательно, враг 38 раз пытался атаковать в районах Новоселовки Первой, Прогресса, Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Воздвиженки и Нетайлово. Сейчас Защитники отбили 25 атак, но 13 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Кураховском и Времовском: захватчики по 7 раз атаковали позиции украинских военных. Наибольшую активность была зафиксирована в районе Константиновки. Кроме того, до сих пор продолжаются бои в двух локациях.

На Ореховском: противник совершил 2 безуспешных штурма в районе Малой Токмачки.

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий