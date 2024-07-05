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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 21:10  •  989 просмотра

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По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте произошло 130 боевых столкновений, при этом оккупанты продолжают интенсивные обстрелы на Покровском направлении.

На передовой с начала суток произошло 130 боестолкновений. Оккупанты продолжают интенсивно атаковать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов с применением 76 КАБов, также задействовали 473 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: враг совершил 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцов и Волчанска. ВСУ отбили 14 штурмов противника, еще 4 боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском: оккупанты 4 раза атаковали позиции украинских военных в районах Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Защитники отбили все штурмы.

На Лиманском: захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. ВСУ отбили 13 атак, еще один бой продолжается вблизи Невского.

На Северском: агрессор 8 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки, из которых 4 атаки не имели успеха, однако еще 4 - продолжаются.

На Краматорском: террористы совершили 14 штурмовых действий в районах Калиновки, Григорьевки и Клещеевки. ВСУ отбили 11 атак, однако сейчас еще продолжается 3 боестолкновения.

На Торецком: ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском: количество боестолкновений возросло до 33. Захватчики продолжают натиск вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеновки и Яснобродовки. Защитники на сейчас отбили 23 вражеские атаки, впрочем 10 боевых столкновений еще продолжаются.

На Кураховском: в настоящее время произошло 10 боестолкновений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Парасковеевка. ВСУ отбили 9 вражеских атак, еще одна - продолжается.

На Времовском: террористы 7 раз провели штурмовые действия в районах Водяного и Макаровки. Защитники  отбили 6 атак, еще одна - продолжается.

На Ореховском: армия врага дважды атаковала в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском: россияне совершили 2 попытки захватить позиции украинских воинов в районе Крынок, однако ВСУ отбили эти штурмы.

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная3 июля 2024, 21:26 • 21759 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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