Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  39629 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  45312 просмотра
Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

  •  38222 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  47287 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  44522 просмотра
публикации
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  138260 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  164445 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  174527 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  189955 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  191478 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  45283 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  111803 просмотра
3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

  •  117913 просмотра
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

2 июля 2024, 13:04  •  106847 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля 2024, 03:09  •  119604 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 21:26  •  5379 просмотра

Read in English

По информации, на передовой произошло с начала суток 135 боевых столкновений. Зафиксирована напряженная ситуация на Торецком направлении.

На передовой произошло с начала суток 135 боевых столкновений. Зафиксирована напряженная ситуация на Торецком направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток террористы нанесли по территории Украины 6 ракетных ударов с использованием 16 ракет. Кроме того, враг совершил 36 авиационных ударов (сбросил 51 КАБ), задействовал 303 дрона-камикадзе и более 2600 обстрелял позиции наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: террористы 11 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Липцов, Волчанска и Глубокого. В районе Волчанска в настоящее время продолжается бой.

На Купянском: враг 4 раза атаковал позиции Защитников. Бои велись вблизи Стельмаховки, где 3 атаки были отбиты, еще 1 - продолжается.

На Лиманском: вражеские войска 29 раз атаковали украинские войска. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 23 атаки, пять атак врага продолжается. Также продолжается бой в Серебрянском лесу.

На Северском: украинские силы отбили 3 атаки захватчика вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском: потерпели неудачу пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Торецком: оккупанты 17 раз пытались потеснить ВСУ вблизи Делиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском: противник 34 штурмовал позиции ВСУ. Наибольшая активность агрессора сохраняется в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки. Поэтому было отбито 24 вражеские атаки, еще 10 боестолкновений продолжаются. В частности, возле Евгеновки, Воздвиженки и Калинового.

На Кураховском: насчитывается 12 боевых столкновений. Противник пытался безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка.

На Времовском: враг провел 4 попытки штурма позиций наших воинов вблизи населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил 9 безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Роботино и Щербаки.

На Приднепровском: ВСУ отбили 3 штурма на левобережье Днепра.

Генштаб о ситуации на фронте: на Торецком направлении возросло количество вражеских атак, на Ореховском тоже есть обострение3 июля 2024, 13:50 • 25547 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
toretskТорецк
kurakhoveКурахово
dneprДнепр (река)
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
  •  89504 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Эксклюзив
Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны
  •  100430 просмотра

Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны

Эксклюзив
Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  101930 просмотра

Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский
  •  72111 просмотра

Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский

Эксклюзив
Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди
  •  86321 просмотра

Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди

Эксклюзив
Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли
  •  83286 просмотра

Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли

Эксклюзив
БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко
  •  84534 просмотра

БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко

Эксклюзив
В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса
  •  54398 просмотра

В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса

Эксклюзив
ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям
  •  48629 просмотра

ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям

Эксклюзив
Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров
  •  26404 просмотра

Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров

Популярные

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  44522 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  47287 просмотра
Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

Это можно остановить большим количеством систем ПВО: Зеленский о российских обстрелах украинских городов

  •  38222 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  45312 просмотра
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  39629 просмотра

Публикации

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  138260 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  164445 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  174527 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  189955 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  191478 просмотра

Война

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

  •  1230 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

  •  5497 просмотра
В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

  •  10992 просмотра
Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  15237 просмотра
80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

  •  20077 просмотра

политика

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  15237 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  30074 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  33017 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  44522 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  47287 просмотра

Война

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

  •  1230 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

  •  5497 просмотра
В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

В Сумской и Черниговской областях выявлена угроза применения ударных беспилотников

  •  10992 просмотра
Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  15237 просмотра
80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

  •  20077 просмотра

политика

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

Израиль взвешивает ответ ХАМАС на соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе

  •  15237 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  30074 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  33017 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  44522 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  47287 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  65379 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  109215 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  114401 просмотра

Экономика

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

  •  26545 просмотра
В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

  •  24293 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  24371 просмотра
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

  •  24314 просмотра
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  39629 просмотра

Киев

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

В Киевской области активизировали противовоздушную оборону

  •  1230 просмотра
Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

  •  16940 просмотра
В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

  •  25957 просмотра
Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

  •  25759 просмотра
Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

2 июля 2024, 20:13  •  45176 просмотра