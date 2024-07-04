Генштаб: на фронте произошло 135 боестолкновений. На Торецком направлении ситуация напряженная

На передовой произошло с начала суток 135 боевых столкновений. Зафиксирована напряженная ситуация на Торецком направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток террористы нанесли по территории Украины 6 ракетных ударов с использованием 16 ракет. Кроме того, враг совершил 36 авиационных ударов (сбросил 51 КАБ), задействовал 303 дрона-камикадзе и более 2600 обстрелял позиции наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: террористы 11 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Липцов, Волчанска и Глубокого. В районе Волчанска в настоящее время продолжается бой.

На Купянском: враг 4 раза атаковал позиции Защитников. Бои велись вблизи Стельмаховки, где 3 атаки были отбиты, еще 1 - продолжается.

На Лиманском: вражеские войска 29 раз атаковали украинские войска. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 23 атаки, пять атак врага продолжается. Также продолжается бой в Серебрянском лесу.

На Северском: украинские силы отбили 3 атаки захватчика вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском: потерпели неудачу пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Торецком: оккупанты 17 раз пытались потеснить ВСУ вблизи Делиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском: противник 34 штурмовал позиции ВСУ. Наибольшая активность агрессора сохраняется в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки. Поэтому было отбито 24 вражеские атаки, еще 10 боестолкновений продолжаются. В частности, возле Евгеновки, Воздвиженки и Калинового.

На Кураховском: насчитывается 12 боевых столкновений. Противник пытался безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка.

На Времовском: враг провел 4 попытки штурма позиций наших воинов вблизи населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил 9 безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Роботино и Щербаки.

На Приднепровском: ВСУ отбили 3 штурма на левобережье Днепра.

Генштаб о ситуации на фронте: на Торецком направлении возросло количество вражеских атак, на Ореховском тоже есть обострение