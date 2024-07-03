Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло, и составляет более 90. На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12, на Ореховском направлении наблюдается обострение, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло, и составляет более 90. Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Дмитровка, Таратутино, Миропольское, Горск, Нововасильевка, Старая Гута, Чуйковка. Кроме этого, оккупанты проводят диверсионно-разведывательную деятельность.

Вместе с тем, под постоянными бомбардировками находится Харьковщина. Сегодня, со стороны Белгорода (рф) и Шебекино (рф), террористы нанесли авиационные удары КАБами по районам населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское.

В то же время, отбито шесть вражеских атак в районе Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении противник два раза безуспешно штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районе Стельмаховки. Задействовал для поддержки авиацию - ударил КАБами в районах населенных пунктов Боровая и Песчаное. Украинские воины стойко держат оборону. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Десять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще девять - продолжаются.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Выемки защитниками украинской земли отбита одна атака противника.

На Краматорском направлении оккупанты осуществляют четыре штурма позиций нашей армии вблизи Калиновки. Бои продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12. Враг, при поддержке авиации, концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Белой Горы, Торецка, Делиевки, Северного и Нью-Йорка. Продолжается три боевых столкновения.

На Покровском направлении наибольшее количество противостояний. С начала суток оккупанты осуществили уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калинового. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак, шесть боестолкновений - еще продолжаются.

На Кураховском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении отражены два вражеских штурма неподалеку Водяного и Урожайного. Оккупанты применили КАБы и неуправляемые авиационные ракеты в районах Времовки и Старомайорского.

На Гуляйпольском направлении имела место одна безуспешная попытка атаки, в районе Чаривного.

Ситуация на Ореховском направлении обострилась. С начала суток украинские воины отбили две атаки в районах Новоандреевки и Роботино. Семь атак противника в районах Новоданиловки, Щербаки и Роботино продолжаются. Также противник задействовал авиацию в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг тоже безуспешно дважды атаковал наших защитников вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Казацкое, Тягинка, Бургунка и Шляховое подверглись ударам КАБами.

Отражено пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска - Генштаб