На Харьковском направлении отражено пять вражеских штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска. Без потерь позиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 2 июля.

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Хреновка, Рясное, Кондратовка, Мхи, Мирополье, Барановка, Дегтярное, Большая Писаревка и Розоры. Также, оккупанты проводят диверсионно-разведывательную деятельность - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина.

Сегодня, со стороны Белгорода (рф) и Шебекино (рф) террористы в целом нанесли 12 ударов, в частности, сбросили 20 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанские Хутора, Тихое, Глубокое и Малые Проходы. Неуправляемые авиаракеты разрывались неподалеку Сотницкого Казачка. В то же время отбито пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска на Харьковском направлении. Без потерь позиций - информирует Генштаб.

На Купянском направлении противник пять раз безуспешно штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районе Синьковки. "Задействовал для поддержки штурмовую авиацию - ударил 14 НАРами. Украинские воины стойко держат оборону. Еще один бой продолжается вблизи Стельмаховки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки и Тернов. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще четыре - продолжаются.

Дополнение

Россияне с начала суток продолжают наращивать темпы наступательных действий на Донетчине.